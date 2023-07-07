黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應「退休後當豬農」

▲立委陳明文遭踢爆養豬場超貸，7日回應他是百億基金輔導戶，絕對合法申貸。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前立委黃國昌爆料，嘉義縣立委陳明文買養豬場，用3000萬土地向竹崎農會貸款1億多元。陳明文7日出席農委會豬瘟拔針及百億基金輔導成果會表示，他的養豬場經得起監督，絕對合法申貸，「我也是養豬戶，也是百億基金輔導戶，養4000隻。」

媒體問到為何用由兒子陳冠廷當養豬場負責人？陳明文回應，陳冠廷要參選山區立委，把養豬場登記在兒子名下，讓兒子跟地方有連結互動，代表在地認同、有自己的產業在嘉義縣山區，而他退休後，就是幫陳冠廷打工、當豬農。

陳明文說，百億基金輔導讓整個台灣養豬產業全面升級，整個環境都改善，降低畜牧污染，不再有臭味，當時大家都要申請這個補助，但預算有限，他也沒特權，一樣是清晨五點多去排隊，這是政府的德政，希望明年行政院結束計畫後，繼續輔導後續3000多場豬戶。

至於他前一晚在臉書發文，稱可提供黃國昌將畸零地作為停車場經營的法律諮詢，為何事後又刪文？陳明文解釋，是因為太太問他為何要當酸民？最後他從善如流、聽從建議刪文，並沒有特別原因。

▼陳明文開酸黃國昌，事後刪文。（圖／翻攝陳明文臉書）