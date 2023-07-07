黃國昌畸零地被爆變停車場　新北交通局：如屬實限15天內改善

▲前立委黃國昌被質疑名下保護區土地違法作為停車場用地。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）



記者崔至雲／新北報導

前時代力量立委黃國昌近日被爆出名下有23筆土地與房產，其中2筆農牧用地還被拿來當停車場，因而引發議論。新北市交通局副局長金肇安回應，前幾天已派人去調查，但現場沒有承租車位的事證，未來確定該地區要做停車場，就要依照相關規定來申請，若15天內未申請，恐將開罰。

黃國昌為訴求「司法正義」、「居住正義」，號召民眾7月16日走上凱道遊行，日前卻被爆出名下有23筆土地與房產，其中2筆保護區土地還做為停車場，而黃國昌也於昨晚直播中澄清，該地幾年前由黃母租給鄰居使用，截至去年為止每月月租3萬元，今年漲租至每月月租3萬2千元，他與妻子去年的所得申報，也有包含1筆36萬元的租賃所得，至於違法使用疑慮，他與黃母皆「不清楚」鄰居在這塊地方做什麼。

對此，金肇安表示，該地區交通局前天已經派員去現場會勘，但會勘過程中未找到該區為停車場的相關事證，以目前的資料來判定，並無法證實業者有承租車位。

金肇安近一步說明，但市府建議土地承租人，若要做為停車場使用，就要依交通局相關法令提出申請，需在15天內按照都市計畫申請補正相關程序，若未改善則將開罰。

交通局也補充說明，在未取得收費事證前，不會依停車場法裁罰，但會發函限期改善並輔導，至於違反土管規定部分則另作適法裁處。