　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

保護地變停車場！黃國昌稱「不知情」　李正皓曬3鐵證批：說謊

▲▼李正皓退選回應。（圖／記者許靖祺攝）

▲時事評論員李正皓。（圖／記者許靖祺攝）

記者詹宜庭／台北報導

時代力量前立委黃國昌遭爆出名下有23筆土地與房產，其中2筆農牧用地還被拿來當停車場，但黃國昌卻在昨晚直播中稱「不知情」。對此，時事評論員李正皓7日痛批「說謊」，黃國昌竟選擇用「我不清楚」這種最不入流的辯解方式來脫罪，讓非常失望，更強調他有「三鐵證」可以證明黃國昌不可能不知情。

針對外界質疑名下保護區土地違法作為停車場用地一案，黃國昌昨晚於直播中澄清，該地幾年前由黃母租給鄰居使用，截至去年為止每月月租3萬元，今年漲租至每月月租3萬2千元，他與妻子去年的所得申報，也有包含1筆36萬元的租賃所得，至於違法使用疑慮，他與黃母皆「不清楚」鄰居在這塊地方做什麼。

對此，李正皓痛批，黃國昌竟選擇用「我不清楚」這種最不入流的辯解方式來脫罪，真的非常讓人失望，這是黃國昌針對此事件的第二次說謊，更強調他有「三鐵證」可以證明黃國昌不可能不知情。

「第一，停車場距離黃國昌住家僅有180公尺。」李正皓指出，黃國昌住家距離停車場只有180公尺，走路2分鐘的距離，根據新北市議員張錦豪的調查，該保護地至少從2018年就作為停車場使用，至今將近5年，這5年黃國昌怎麼可能一次都沒有到距離自己住家只有180公尺的土地看過使用狀況？

▼李正皓以地圖顯示黃國昌住家與停車場距離。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲▼前立委黃國昌被質疑名下保護區土地違法作為停車場用地。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

「第二，停車場是黃國昌每天上班必經之路。」李正皓說明，黃國昌住宅與保護地停車場都在汐止區水源路二段上，若要從住家出發到汐止市區，必須經過保護地停車場。他質疑，該停車場就在其住家與服務處的必經之地，停車場沒有加蓋也沒有圍牆，就赤裸裸的在大馬路旁邊，黃國昌天天開車經過，難道都沒有發現保護地被違法改建成停車場嗎？

▼李正皓以地圖顯示，停車場是黃國昌上班必經之路。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲▼前立委黃國昌被質疑名下保護區土地違法作為停車場用地。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

「第三，黃國昌家頂樓窗外，很大機率可以直接看到停車場的使用情形。」李正皓表示，根據汐止當地朋友的探訪，明確能指出黃國昌住宅與停車場的相對位置。他說，黃國昌住宅最高樓層為五樓，這樣的相對位置，從家中很大機率是可以一眼望見停車場的，而且就算黃國昌這些年出門開車經過停車場時，眼睛都剛好沒有往左邊停車場方向看過一眼，但總是有在自己家裡往窗外看過，不可能完全沒有發現自己的保護地正被租客違法使用。

▼黃國昌住宅與停車場的相對位置圖。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲▼前立委黃國昌被質疑名下保護區土地違法作為停車場用地。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

李正皓痛批，黃國昌有康乃爾法學博士學位，曾任中研院法研所研究員、中華民國立法委員，現任執業律師，未來則是民眾黨總統參選人柯文哲預定法務部長，不可能不知道絕對不能在保護地上鋪水泥並作為停車場。

李正皓也開嗆，黃國昌過去以正義使者的身份在政壇行走，連雜糧發展基金會與雲林的弊案都可以揭露，但卻對於自己住宅180公尺以外的土地遭違法使用完全不知情，「這麼爛的脫罪之詞我給過不了。」

ET快訊
李玟專輯全部下架！　唱片行道歉「不想發死人財」
Melody與富商老公交往3月閃婚！　認「天堂掉人間」
Melody「日子是自己在過」　17年婚姻到盡頭：冷暖自知
快訊／Melody無預警宣布離婚！
公司待10年「送23萬勞力士」　老闆霸氣砸4千萬
快訊／害24人困印度！　旅行社緊急回應
LIVE／李玟遺產傳40億！富商夫訃聞被打臉　男星酒駕判刑2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／郭台銘總統路「4條死3條」　獨立參選恐保送賴清德

批「囤房稅2.0」騙票　民眾黨團：突採「全國歸戶」是打臉花敬群

形塑非綠共主！柯文哲大搶泛藍選票　716遊行對尬侯友宜

「攻擊是最好的防守」！　侯友宜全代會前「空陸戰」策略曝

快訊／郭台銘7／23參選總統？　郭辦：選舉相關說法皆毫無根據

美容美髮業「反服貿」　公會理事長：若強行通過會串連全台業者抗爭

「服貿通過生活難過」　民進黨：請柯文哲、侯友宜停止傷害服務業

賴清德「鐵桿」支持者強大　郭正亮曝原因：逾7成相信美國會出兵

保護地變停車場！黃國昌稱「不知情」　李正皓曬3鐵證批：說謊

實測國軍抗彈板「近乎穿透」　綠議員：這規格不能有效保護士兵

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

幕後／郭台銘總統路「4條死3條」　獨立參選恐保送賴清德

批「囤房稅2.0」騙票　民眾黨團：突採「全國歸戶」是打臉花敬群

形塑非綠共主！柯文哲大搶泛藍選票　716遊行對尬侯友宜

「攻擊是最好的防守」！　侯友宜全代會前「空陸戰」策略曝

快訊／郭台銘7／23參選總統？　郭辦：選舉相關說法皆毫無根據

美容美髮業「反服貿」　公會理事長：若強行通過會串連全台業者抗爭

「服貿通過生活難過」　民進黨：請柯文哲、侯友宜停止傷害服務業

賴清德「鐵桿」支持者強大　郭正亮曝原因：逾7成相信美國會出兵

保護地變停車場！黃國昌稱「不知情」　李正皓曬3鐵證批：說謊

實測國軍抗彈板「近乎穿透」　綠議員：這規格不能有效保護士兵

夏戀第2夜！盧廣仲壓軸5首歌再加碼　台下盡情揮舞瑩光棒

李玟被爆窒息身亡！　「嘔吐物入肺」二姊：確切死因等法醫

「麟洋配」相隔3個月晉級8強　下一場對決印尼組合是硬戰

快訊／亞運《LOL》中華隊名單公布！「Karsa、FoFo」多位LPL好手入選

遇「褐色動物」受傷趴路中央　動保處教你1秒分辨山羌和水鹿

Melody婚變「4天前早洩端倪」！　承諾會愛自己：女人是有選擇的

HOOK「醬油+X牌煉奶！」刷新百萬粉絲三觀！網友試作嚇瘋：太好吃

年收入2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台...豪氣繳清

身高172！特斯拉機器人Optimus現身世界AI大會　可單手舉鋼琴

麻將變身競技賽「獎金百萬」超誘人！麻神電競天天比賽獎不完

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

網紅測試國軍抗彈板幾乎穿透　國防部喊告

黃國昌土地被爆違法「改成341坪停車場」　陳明文開酸

囤房稅2.0會轉嫁到租金？財政部說明了

陳明文酸黃國昌偷刪文　網灌爆粉專

黃國昌自嘲「畸零王」　親揭土地變停車場真相

黃國昌要政府查停車場！周玉蔻酸明天就刨平

藍傳出換侯又「拔朱」？　黨內人士斥「違背黨章」：非常沒智慧

鈔能力！少棒隊沒錢赴美參賽　郭台銘伸援：已支持所有經費缺口

黃國昌擁種菜畸零地？　他諷：菜可能種在房子裡

藍常委醞釀「換侯」？　蘭萱：侯友宜在全代會前只有1條路可走

台中捷運橘線鄰近軍機場跑道卡關2年　楊瓊瓔跨部會協調達成共識

囤房稅2.0明年7月上路　她點3關鍵：期待民進黨選舉年拿出的效率

保護地變停車場！黃國昌稱「不知情」　李正皓曬3鐵證批：說謊

更多熱門

相關新聞

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

時代力量前立委黃國昌以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行，日前卻被爆出名下有23筆土地與房產，其中2筆農牧用地還被拿來當停車場，因而引發議論。對此，土地承租人表示，國稅局已經在查、要罰款，黃國昌出租土地並不知道是要當停車場，這是自己的問題，「他租土地給我，他有繳稅，關他X事。」

黃國昌要政府查停車場！周玉蔻酸明天就刨平

黃國昌要政府查停車場！周玉蔻酸明天就刨平

陳明文酸黃國昌偷刪文　網灌爆粉專

陳明文酸黃國昌偷刪文　網灌爆粉專

黃國昌擁種菜畸零地？　他諷：菜可能種在房子裡

黃國昌擁種菜畸零地？　他諷：菜可能種在房子裡

黃國昌自嘲「畸零王」　親揭土地變停車場真相

黃國昌自嘲「畸零王」　親揭土地變停車場真相

關鍵字：

黃國昌李正皓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

《中國好聲音》3人驟逝！

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

回家發現陌生人亂停車　屋主1招反制

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面