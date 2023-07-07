保護地變停車場！黃國昌稱「不知情」　李正皓曬3鐵證批：說謊

▲時事評論員李正皓。（圖／記者許靖祺攝）



記者詹宜庭／台北報導

時代力量前立委黃國昌遭爆出名下有23筆土地與房產，其中2筆農牧用地還被拿來當停車場，但黃國昌卻在昨晚直播中稱「不知情」。對此，時事評論員李正皓7日痛批「說謊」，黃國昌竟選擇用「我不清楚」這種最不入流的辯解方式來脫罪，讓非常失望，更強調他有「三鐵證」可以證明黃國昌不可能不知情。

針對外界質疑名下保護區土地違法作為停車場用地一案，黃國昌昨晚於直播中澄清，該地幾年前由黃母租給鄰居使用，截至去年為止每月月租3萬元，今年漲租至每月月租3萬2千元，他與妻子去年的所得申報，也有包含1筆36萬元的租賃所得，至於違法使用疑慮，他與黃母皆「不清楚」鄰居在這塊地方做什麼。

對此，李正皓痛批，黃國昌竟選擇用「我不清楚」這種最不入流的辯解方式來脫罪，真的非常讓人失望，這是黃國昌針對此事件的第二次說謊，更強調他有「三鐵證」可以證明黃國昌不可能不知情。

「第一，停車場距離黃國昌住家僅有180公尺。」李正皓指出，黃國昌住家距離停車場只有180公尺，走路2分鐘的距離，根據新北市議員張錦豪的調查，該保護地至少從2018年就作為停車場使用，至今將近5年，這5年黃國昌怎麼可能一次都沒有到距離自己住家只有180公尺的土地看過使用狀況？

▼李正皓以地圖顯示黃國昌住家與停車場距離。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）



「第二，停車場是黃國昌每天上班必經之路。」李正皓說明，黃國昌住宅與保護地停車場都在汐止區水源路二段上，若要從住家出發到汐止市區，必須經過保護地停車場。他質疑，該停車場就在其住家與服務處的必經之地，停車場沒有加蓋也沒有圍牆，就赤裸裸的在大馬路旁邊，黃國昌天天開車經過，難道都沒有發現保護地被違法改建成停車場嗎？

▼李正皓以地圖顯示，停車場是黃國昌上班必經之路。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）



「第三，黃國昌家頂樓窗外，很大機率可以直接看到停車場的使用情形。」李正皓表示，根據汐止當地朋友的探訪，明確能指出黃國昌住宅與停車場的相對位置。他說，黃國昌住宅最高樓層為五樓，這樣的相對位置，從家中很大機率是可以一眼望見停車場的，而且就算黃國昌這些年出門開車經過停車場時，眼睛都剛好沒有往左邊停車場方向看過一眼，但總是有在自己家裡往窗外看過，不可能完全沒有發現自己的保護地正被租客違法使用。

▼黃國昌住宅與停車場的相對位置圖。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）



李正皓痛批，黃國昌有康乃爾法學博士學位，曾任中研院法研所研究員、中華民國立法委員，現任執業律師，未來則是民眾黨總統參選人柯文哲預定法務部長，不可能不知道絕對不能在保護地上鋪水泥並作為停車場。

李正皓也開嗆，黃國昌過去以正義使者的身份在政壇行走，連雜糧發展基金會與雲林的弊案都可以揭露，但卻對於自己住宅180公尺以外的土地遭違法使用完全不知情，「這麼爛的脫罪之詞我給過不了。」