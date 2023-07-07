黃國昌「菜園變停車場」惹議　承租人：我的問題關他X事

記者黃翊婷／綜合報導

時代力量前立委黃國昌以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行，日前卻被爆出名下有23筆土地與房產，其中2筆農牧用地還被拿來當停車場，因而引發議論。對此，土地承租人表示，國稅局已經在查、要罰款，黃國昌出租土地並不知道是要當停車場，這是自己的問題，「他租土地給我，他有繳稅，關他X事。」

▲黃國昌號召民眾7月16日走上凱道遊行。（圖／記者李毓康攝）

黃國昌近日因為名下擁有23筆土地與房產，遭到親綠粉專抨擊。他昨日（6日）在YouTube直播說明此事，表示板橋的房子是老婆跟他結婚時買的，另外3個「共同使用部分」，是都市公寓大廈裡面共有的部分，房子大小為20幾坪；畸零地部分，其中5筆汐止的是房子的基地，他也不知道為什麼會被切得這麼碎，板橋的部分就是妻子買房子的基地，因此其中14筆都是兩間房。

黃國昌說，汐止水源段有3筆，2筆則是他爺爺當初買給他的，因為家裡務農，這兩塊地都是農地，買入時間為民國63年，另1筆則是他爸媽買給他孩子的。

而針對341坪土地被當成停車場一事，黃國昌說，該塊土地就是他父母買給孩子的地，未在上面開設停車場，多年前租給鄰居，每個月租金為3萬元，1年租賃所得36萬元，都可以查得到，他也都有誠實報稅。

▲黃國昌有一塊341坪的土地被當成停車場使用。（圖／記者項瀚攝）

根據《三立新聞》報導，土地承租人表示，他是在2018年開始租地，土地要拿來當停車場的事情黃國昌並不知情，不過，承租當時雙方有談一些條件，他還要再查一下；只是如今因為保護地、逃漏稅等問題鬧上新聞版面，他坦言，這是自己的問題，國稅局已經在查、要開罰了，「他租土地給我，他有繳稅，關他X事。」

而關於種菜土地變成停車場的爭議，新北市交通局表示，經查該路段尚無申設收費停車場的資料及紀錄。新北市城鄉局也表示將到場會勘，若土地真的被當成停車場使用，且未向主管機關申設，最重可裁罰6至30萬元罰鍰。