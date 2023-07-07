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他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！釣出一票女生+1　權威醫這樣說

可以用吹風機吹妹妹嗎？婦產科權威醫師岡特說不建議。（示意圖／pixabay）

▲男網友看到女友拿吹風機「吹妹妹」，十分震驚。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名男網友表示，看到自己女友洗完澡後，竟拿吹風機「吹妹妹」超震驚，但女友尷尬回「女生都這樣啊」。話題引發網友們討論，不少女網友也表示都會這樣做，「冷風就行，主要就是要吹乾，這樣才不容易感染。」不過婦產科權威醫師提醒，不要用吹風機吹私密處，外陰皮膚的水分是一種保護機制，不宜過度烘乾。

原PO在《Dcard》發文表示，暑假第一次去女友宿舍玩，洗澡時發現並未帶手機，於是開門出去拿，正巧發現「女友把褲褲翻起來，然後用吹風機吹妹妹！」當下他超震驚，女友尷尬回應「女生都這樣啊，大驚小怪。」

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男網友表示疑惑的詢問網友們，「女生洗完澡真的都會這樣嗎？」這篇文引來許多女網友紛紛留言，「一定要啊 如果不是用吹風機就是用電風扇」、「真的，濕濕的直接穿內褲很不舒服，有人會用毛巾擦乾，但用吹風機最省事」、「就真的阿」、「其實男生也需要啊」、「我會，我男友也會」

也有網友表示，不用吹風機的話就是用衛生紙擦拭，但因為衛生紙屑會黏於皮膚，所以電風扇和吹風機是網友們大部分所選擇的。

不過《BBC》曾報導，在北美行醫多年的婦產科權威醫師岡特（Dr.Jen Gunter），在她2019年出版的《陰道聖經》（The Vagina Bible）一書中，有許多對於女性私密處保養的實用建議，其中針對不少人洗澡後會以吹風機吹乾陰部，她不建議這樣做，因為外陰皮膚的水分是一種保護機制，那裡的皮膚就是要保持濕潤。

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