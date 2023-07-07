害24人困印度！旅行社才貼文「說說最雷旅伴」遭酸：就是你

▲旅行社貼文遭網友湧入開酸。（圖／翻攝自旅行社粉專）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友6日晚間在Dcard指控，6月下旬跟旅行團到印度旅遊，沒想到旅行社訂錯回程機票，全團24人被迫滯留當地，領隊還意圖引導團員簽「旅遊期間行程變更同意書」，事後一行人求助無門，氣得她發文爆料。事件一出，就有人發現，旅行社6日下午5點才發文，「說說旅行中遇過的最雷旅伴」，便忍不住酸，「你們才是最雷的旅伴吧？」

該旅行社6日下午在粉專發起討論，「說說旅行中遇過的最雷旅伴」，原本底下都在分享自己遇過的雷旅伴，結果晚上遭爆訂錯機票後，網友紛紛湧入開酸，「旅行社訂錯機票導致團員滯留印度，事後不聞不問超雷」、「就你們旅行社自己」、「旅行社訂錯機票導致團員滯留，結果回來不聞不問、沒人肯處理比較雷。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有人氣憤狂嘴，「訂錯機票，訂到前一天，沒票可以回家上班，隔天終於可以回家前，然後還要你畫押承認是自己想多玩一天的旅伴」、「最雷大概是某間訂錯機票的旅行社，還想拐別人簽署換機同意書的那種吧@_@！回國後還踢皮球不處理～真的壞耶！沒看過真D那麼欠燒的旅行社，小編你說對吧= =？」

▲▼網友狂貼原PO爆料連結求說法。（圖／翻攝自旅行社粉專）

回顧事件，苦主女網友在Dcard指控道，「事情發生在最後一天，我們於6月24日晚上8點抵達德里機場，預計搭乘6月25日凌晨1點的班機，先飛往香港再轉機返台；沒想到，一行人在機場外的電子機票檢查關口被攔下，檢查人員告知機票已經過期，我們的班機早就飛走了！」

儘管領隊努力協調4小時，全團24人當天仍回不了台灣，將滯留當地一日，並於6月25日晚上11點到馬來西亞轉機回台。發生這種事，起初團員雖心急，但都很有耐心等候旅行社處理，直到在市區用餐時，領隊卻以「保障團員權益」為由，意圖誘導團員簽署因「機位調度」，導致延後一天返台的「旅遊期間行程變更同意書」，此舉瞬間惹怒她，「「被多留一天無法回台已經夠傻眼了，還被誘騙簽我們是自願滯留？當下全團人立刻拒絕簽署。」

原PO也氣憤表示，「回台至今，完全沒收到任何來自旅行社的主動關心及道歉，嘗試聯絡業務，卻得到罐頭式回覆，在群組尋求領隊協助聯絡窗口，對方僅回覆『我的工作已經結束』，且不願意提供任何可作為統一窗口的人員，在撥打總公司投訴專線後，各種被當皮球踢，全團團員求助無門，不知所措。」

遭爆料後，旅行社緊急回應，聲明指出，該團因作業疏失導致行程延後返台，公司深感歉意。後續將依國外團體旅遊定型化契約約定，因可歸責於旅行業之事由致行程延誤，賠償每位旅客一日團費，以及旅客衍生的請假薪資、保險、通訊費用等額外損失，並會持續與旅客積極協商。業者指出，詳細的賠償數字將依照收單金額而定。