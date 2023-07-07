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喜得獎金30萬！他被女友討1物「不買就分手」　網全罵翻：快放生

一名網友的男同事，被女友要求買30萬元的包包，還稱「不買就分手」，完全不願妥協。（示意圖／于魯光攝）

▲網友的男同事，被女友要求買近30萬元的包包，還完全不願妥協。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一名網友日前聽聞男同事，打算利用30萬元獎金帶女友去英國旅遊，卻被對方以「CP值太低」回絕，女友並稱想買一個27萬4000元的背包，「不買就分手！」一番話讓男同事相當苦惱，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文指出，不眠不休地完成了公司指派的專案，7月1日收到獎金當下，得知一名男同事分到30萬元，「聊天時問他要怎麼運用，但他很苦惱說，本來很高興打算帶女友去英國玩，不過女友說玩樂幾天就沒有了，CP值太低。」

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孰料，男同事接著透露，女友執意要買一個27萬4000元的背包，還說「不買就分手，沒得妥協」，讓他想當苦惱，原PO聽完也跟著傻眼，但由於是別人的家務事，並無任何權力干涉，於是發文詢問其他網友的意見，「這位女生，妳如果在這裡？」

男同事聽到女友的要求，相當苦惱。（圖／翻攝自「匿名2公社」臉書）

▲男同事聽到女友的要求，相當苦惱。（圖／翻攝自「匿名2公社」臉書）

貼文一出掀起熱議，網友紛紛表示「30萬元的共同回憶和27萬元的獨享包，選擇應該很明確」、「存起來不好嗎？為什麼錢一到手就要花光」、「回頭是岸，前面是一個見不到底的錢坑」、「感情方面，我一律建議分手」、「如果在這裡，就把她踢出去」、「分手，30萬自己花」、「么壽喔！買了27萬的包，下次怎麼滿足胃口啊！放生吧～」

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