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國二弟提早回家...撞見「阿伯交纏媽」崩潰！母威脅：敢講就去死

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲女網友的弟弟意外目睹媽媽出軌阿伯現場。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

目睹親人外遇第一現場，大部分人心靈應該都會很受傷。一名女網友表示，媽媽與常來家裡喝酒的阿伯外遇，結果被提早回家的弟弟撞見，之後媽媽竟情勒他們姐弟，如果敢把事情跟爸爸講，就要去死，讓她相當為難。

原PO在《匿名公社》提到，媽媽外遇了，且外遇對象是常來家裡喝酒的阿伯，至於為何會發現，是因為弟弟人不舒服，提早從補習班回家當場撞見；原PO嘆，「那種畫面連我21歲了都不敢想像，我弟才國二升國三，他的衝擊有多大？」

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她透露，媽媽拜託弟弟幫忙保密，但弟弟覺得這樣做等於是背叛爸爸，因此找她商量，目前2人都不知道該怎麼辦，「我弟怕說了爸媽會離婚，我比較想乾脆攤牌，省得他們常常吵架，我是高中畢業就搬出來工作所以沒差，但我弟還在唸書，一定需要爸媽照顧。」

原PO指出，後來媽媽打電話來，威脅他們，如果敢跟爸爸講就要去死，讓她很為難，「她這種態度讓我更想說了，可是我弟要怎麼辦？為什麼大人做錯事卻要小孩來承擔，我媽也太自私了。」

貼文一出隨即掀起大票網友討論，紛紛留言表示，「以還住在家裡的想法優先」、「建議先別說，妳弟還小，還需要爸媽照顧，鬧翻了對他影響一定很大」；也有網友認為，「不講對妳爸公平嗎？做錯事的人是妳媽，說出來讓她自己面對」、「不講對爸爸來說也太可憐」。

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