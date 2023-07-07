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入夏最熱！一圖看「紅到紫爆熱區」　7月下旬颱風生成機率高

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今起到周日連3天爆熱 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今(7日)起到周日(9日)入夏來最熱，連3天各地平地「紅通通」，高溫33度以上，大台北、花東縱谷、屏東近山區等有局部37度以上溫度，高溫「紫爆」。下周二(11日)到下周四(13日)午後陣雨範圍擴大，西半部、各地山區、東南部有降雨機會，另氣象局預估7月下旬有機會出現颱風。

中央氣象局預報員李孟軒表示，未來天氣重點只有一個，就是「高溫炎熱」，類似天氣還有3天，今(7日)起到周日(9日)前氣溫偏高。台灣上空附近雲量偏少，受太平洋高壓影響，天氣相當穩定，西南風偏強，背風側花東一帶、大台北地區氣溫偏高。

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今起到周日爆熱，李孟軒說明高溫分布趨勢指出，今天到周日平地「紅通通」，高溫33度以上，紫色地區氣溫36度以上，未來3天可能大台北、花東縱谷、屏東近山區，都有局部37度以上高溫，西半部近山區平地、宜蘭、台東南側也有機會出現36到37度高溫。這幾天午後陣雨範圍零星，下午後雨量偏少，高溫持續時間比較久，大台北到晚上氣溫仍有30度以上，整天感受悶熱。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來溫度趨勢，大台北等地區高溫出現紫爆。（圖／氣象局）

降雨趨勢部分，李孟軒表示，今天到周日降雨零星，午後山區有零星降雨；下周開始午後雷陣雨範圍將逐漸增加，下周一(10日)高壓向北移動遠離，西南風減弱，午後雷陣雨範圍擴展，甚至到平地，下周二(11日)到下周四(13日)之後，南方雲系北移，迎風面東半部和恆春半島有短暫陣雨，午後各地山區、西半部也有局部雷陣雨，下周午後雷陣雨有增加趨勢，跟這周相比，高溫也會下降。

台灣受太平洋高壓影響，以及西南風帶來沉降效應，花東、大台北氣溫偏高，李孟軒表示，預估7月10日過後高壓向北移動，轉偏東南風，午後陣雨範圍增加，下午過後雲量偏多，今天到周日氣溫最高，下周氣溫會下降一些。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

李孟軒指出，台灣7月進入夏天，全球氣溫最近偏高，主要受全球暖化加上聖嬰現象發展中影響，東太平洋、中太平洋海溫升高，全球氣溫海溫最近有偏高情況，之後預料也將持續，但若放到台灣來看，不一定有氣溫偏高情況，夏天是最熱時候，尤其7月，台灣7月上旬氣溫偏高，主要是受太平洋高壓和西南風沉降影響。

至於何時出現颱風，李孟軒表示，下周高壓北移，菲律賓有雲系發展，最新預測菲律賓東邊有熱帶系統發展，強度應該有限，預估要到7月下旬比較有機會出現颱風情況。

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