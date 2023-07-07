不是中暑！台中男車騎到一半癱軟狂盜冷汗　竟是急性腎衰竭　

▲巡邏員警注意到民眾疑似身體不適趴在機車上，主動上前關心。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

全台連日高溫，台中市第四警分局警員日前巡經南屯永春東路時，發現1名余姓男子全身無力趴在機車上，上前關心發現余男表情痛苦、狂冒冷汗，身體還不斷顫抖，立即通報救護人員到場協助，送醫後診斷出余男罹患突發性急性腎衰竭，經搶救撿回一命，家屬對於警方及時處置相當感謝。

台中市第四警分局表示，春社派出所警員6月28日中午巡邏南屯區永春東路一帶時，發現余男（57歲）疑似身體不適趴在機車上，靠近查看發現余男面部表情扭曲、眼神渙散，摸著胸口不斷喘氣，雖余男頻頻揮手說沒事，但全身顫抖的模樣，令員警十分擔憂，隨即通報119到場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在救護人員到場前，員警不斷與余男對話，讓他保持意識清醒，過程中得知余男中午騎車外出，途中不知何故突感呼吸困難且冷汗直流，最後四肢無力，才會癱坐在機車上。

▲警方協助余男至陰暗處休息。（圖／記者白珈陽翻攝）

救護人員將余男送醫後，診斷出余男係突發性急性腎衰竭，若延誤治療，恐有生命危險，幸經治療後脫離險境。家屬接到警方通知趕到醫院，十分感謝警方熱心關懷，才讓余男撿回一命，避免憾事發生。

台中市第四警分局長李建興提醒民眾，近期酷暑難耐，民眾外出要注意防曬、補充水分，避免曝曬於高溫之下，遇有身體不適即應立即就醫。