今天最熱！1地區飆破38℃　降溫日曝光

▲花東縱谷因「背風沉降」加成，局部地區最高溫將推升至38度以上。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天盛行西南風，華南乾暖空氣影響台灣，全台各地持續酷熱。花東縱谷因「背風沉降」加成，局部地區最高溫將推升至38度以上，為入夏以來，最熱的時間。氣象局針對全台17縣市發佈高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(7、8日)兩天台灣雖在太平洋高壓邊緣，但盛行西南風，從華南帶出乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強；大台北、花東縱谷因「背風沉降」加成，局部地區最高溫將推升至38度以上，為入夏以來，最熱的時間，應特別注意防曬、防中暑。因水氣少，午後雖有短暫陣雨的機率，但僅小範圍侷限在山區。

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▲全台17縣市高溫燈號。

今日各地區平地氣溫：北部24至38度，中部24至36度，南部24至37度，東部22至38度。氣象局針對針對全台17縣市發佈高溫燈號。，今天中午前後台北市、新北市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，請注意。

下週日至週三(9至12日)西南風漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫逐日微幅下降，各地仍炎熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大，下週二、三部分平地才有午後雷陣雨的機率。

▲左圖：7日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空晴朗無雲。右圖：最新(6日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬13日20時「熱帶低壓」的侵襲機率圖顯示，呂宋島東側約50%，台灣附近機率約20%以下。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週四(13日)「熱帶低壓」的侵襲機率(右圖)，呂宋島東側約50%，台灣附近則機率偏低(約20%以下)；而下週四其發展成「輕颱」機率仍為0%。故下週四其外圍雲系，有為東半部、南部帶來局部短暫陣雨的機率，其他地區午後有局部雷陣雨，但模式仍在調整，其影響程度、待觀察。