連4天全台像火烤！17縣市「高溫警報」最熱範圍曝　下周降溫迎雨

▲7/6各地高溫表現。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日到周日的天氣相當酷熱，今日台北市社子出現38.3度的最高溫。明日17縣市有超過36度以上高溫，其中台北市、新北市、花蓮縣、台東縣有38度以上極端高溫。預計要等到下周午後雷雨的範圍才會擴大，整體感受也不會那麼炎熱。

氣象局預報員官欣平表示，今日到周日的天氣相當酷熱，降雨很少，只有午後山區有非常零星的降雨，各地都會出現36度以上的高溫，桃園以北、基隆、花東縱谷、台東最熱，其中台東有焚風更為炎熱。

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▲今日到周日各地高溫炎熱。（圖／氣象局）

氣象局發布高溫資訊，明(7)日中午前後臺北市地區、新北市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、臺中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹縣地區、南投縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

下周一太平洋高壓勢力北抬，午後雷雨範圍往西半部擴展，周一山區、西半部局部近山區平地有雨，周二吹東南部，東南部、花東早上偶爾有些許降雨，午後山區、西半部平地有雨。

▲▼氣象局發布高溫資訊，本周降雨非常少。（圖／氣象局）