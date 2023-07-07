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小暑熱炸！極端高溫襲擊4地　下周午後對流活耀「降溫區出爐」

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今起到周末爆熱，台北、新北、花蓮、台東將出現38度以上極端高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(7日)是24節氣的小暑，今(7日)起到周末(9日)炎熱，有出現36度或以上高溫機會，下周轉東南到偏南風，高溫不像本周明顯，但受東南方暖濕空氣影響，感受仍熱，另下周將轉午後對流活耀天氣型態，午後山區易有雷陣雨，且將往平地擴展。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天(7日)到周日(9日)上半天仍受到太平洋高壓及西南風環境影響，維持比較穩定、高溫的天氣型態，北部、花東、西半部內陸有36度或以上的高溫機會，清晨到上午中南部偶有零星降雨機會，山區午後仍有小範圍熱對流發展的機率，預估周日下半天風向將轉為西南到偏南風，山區午後熱對流發展的條件稍好轉。

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氣象局對今天17縣市也發布高溫警示，有超過36度以上高溫機會，其中台北、新北、花蓮、台東可能出現38度以上極端高溫。

▲▼17縣市亮高溫燈號。（圖／氣象局）

▲17縣市亮高溫燈號。（圖／氣象局）

下周太平洋高壓勢力將往北移動，台灣位於太平洋高壓西南側、高壓邊緣東南到偏南風的環境，柯聿寧表示，下周雖然高溫情況不像這禮拜這麼明顯，但受到東南方暖濕空氣影響，溫度感受上還是比較高，午後山區容易有熱對流發展，而且有機會往平地擴展，下半天的天氣不太穩定。

柯聿寧指出，周末的溫度仍高，而且受到華南比較乾熱的空氣移入，北部高溫的持續時間長，下周則轉為午後對流比較活躍的天氣型態，下午需留意天氣變化，到河川溪流附近也要注意上游的天氣，聽到雷聲請入室內。

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