今起連3天「爆熱」　地球發燒！創高溫紀錄「鄭明典憂不是好現象」

▲今起到周末熱爆，雙北和花東可能出現38度以上極端高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(7日)是24節氣的小暑，17縣市亮高溫警示，有超過36度以上高溫，其中雙北、花東可能出現38度以上極端高溫。氣象局長鄭明典憂心表示，不是只有台灣熱，整個地球持續創高溫紀錄，且是很大幅度突破高溫紀錄，不是好現象，擔心。

中央氣象局局長鄭明典今在臉書上表示，今雲量少、風速弱！高溫條件充足，熱！不過不是只有台灣熱，整個地球持續在創高溫紀錄，很大幅度地突破高溫紀錄，真的不是好現象！擔心！

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，地球發燒中，全球7月4、5日平均溫度再創歷史新高！根據推算，近地面達到17.18℃，高於歷史平均0.97℃。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，異常偏暖的區域包含亞洲、俄羅斯、美西、美東、歐洲、北非、南非、中南美洲，最誇張的是南極洲，真的是異軍突起的一年。

▲全球7月4、5日平均溫度再創歷史新高。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象局表示，太平洋高壓勢力較強，以及西南風帶來的暖空氣，今天(7日)除了新竹市及澎、金、馬高溫預報溫度未達36度之外，其他各縣市高溫均可能達36度以上，受到地形沉降或焚風影響，桃園以北及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率，台北市及花蓮縣也有可能出現局部38度的極端高溫；由於環境水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有山區午後有零星短暫雷陣雨。

氣象局也提醒​，今周五(7日)到周日(9日)爆熱！高溫普遍可達35到36度，桃園以北、花東縱谷注意37度以上高溫，東南部容易出現焚風，各地天氣晴朗，紫外線過量到危險級，午後雷雨在山區而且很少。