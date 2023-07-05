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台鐵1天5狀況！桃園站月台照明燈脫落　路線封鎖排除「8列車延誤」

▲▼台鐵桃園站修冷氣竟要200天　賴香伶批離譜。（圖／賴香伶辦公室提供）

▲桃園站月台照明燈脫落，台鐵斷電封鎖路線搶修，圖為桃園車站。（資料圖／賴香伶辦公室提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵1天5起狀況，不少列車出現延誤，今(5日)台鐵桃園站月台照明燈脫落搖晃，下午斷電封鎖路線排除，8列車延誤；此外，莒光號516次ATP故障，延誤23分鐘；上午林內到斗六間行人入侵，自強號緊急剎車，不過司機員下車查看後未發現人，不過也導致列車延誤，網友猛酸「連火車都得禮讓亂行的行人了」。

台鐵今狀況多，今中午11時40分桃園站發現第一月台上方照明燈脫落，且搖搖晃晃，恐危及旅客安全，台鐵下午1時35分封鎖桃園=內壢間東正線及桃園站內2股道並斷電，緊急排除脫落照明燈，改西正線單線雙向行車，下午14時08分解除封鎖通電，恢復雙線行車，根據統計，該事件影響8列車累積延誤144分鐘。

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此外，今天上午6時27分林內到斗六間東正線，因一行人侵入路線，101次PP自強號緊急停車，疑似有撞擊，該列自強號司機員下車查看後未發現人和異狀，列車6時40分開車，延誤18分鐘，後續車輛通報路線正常無異狀。該起事件也讓網友猛酸：「現在連火車大概都得禮讓亂行的行人了。」

台鐵板橋車站今晨近6時也發生號誌訊號異常，北上部分列車出現延遲外；516次莒光號今也發生ATP故障，列車延誤約23分鐘；2173次區間車於員林車站處理旅客事宜，列車也出現誤點。

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