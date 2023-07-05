通勤月票上路4天！254.4萬人次搶用　搭捷運最大量

▲已超過254萬旅客使用通勤月票。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈通勤月票7月起上路，根據統計，迄今已超過39.1萬人購買月票，上路4天254.4萬人次使用，其中使用捷運人次高達123.4萬人次，台鐵則有29.4萬人次，民眾走錯通道和刷卡異常情況較為減少。

北中南3大生活圈公共運輸通勤月票今(5日)上路第5天，公路總局表示，累計至昨(4)日為止已約有39.1萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，其中基北北桃生活圈26.7萬人次、中彰投苗生活圈2萬人次、南高屏生活圈10.4萬人次，新增約2.3萬人次，購買月票人數持續增加中。

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根據統計，累計至昨(4)日為止，已有254.4萬人次使用月票，其中捷運(含輕軌)使用人數最多，高達123.4萬人次，包括基北北桃生活圈116.8萬人次、中彰投苗生活圈1.7萬人次、南高屏生活圈4.9萬人次。

此外，台鐵有29.4萬人次使用月票搭乘，公車、客運則有91.4萬人次，包括基北北桃生活圈83.2萬人次、中彰投苗生活圈6.6萬人次、南高屏生活圈1.6萬人次。其他運具包含公共自行車及渡輪則有10.2萬人次，其中基北北桃生活圈8.2萬人次、中彰投苗生活圈6,572人次、南高屏生活圈1.3萬人次。

公路總局表示，購買和使用月票人數均持續穩定增加，民眾也逐漸熟悉月票使用方式及相關規定，走錯通道或刷卡異常情況已大幅減少。