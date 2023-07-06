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新北救援寵物鳥訂製腳環　協助身分登記找到新飼主

▲新北救援寵物鳥訂製腳環 協助身分登記找到新飼主。（圖／新北市動保處提供）

▲新北救援寵物鳥訂製腳環，協助身分登記找到新飼主。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市政府動保處一年平均收到約2500件鳥禽救援收容案件，其中包含飛失寵物鳥救援，今年截至5月31日為止，已處理超過50件。有些飛失寵物鳥並無腳環，為了更好掌握寵物鳥收容管理，新北市動保處日前訂製130個鸚鵡腳環，替沒有「身分證」的寵物鳥繫上刻有專屬編號的腳環，並且造冊記錄，協助牠們找到適合的新飼主。

新北市動保處救援收容飛失寵物鳥，大多都繫有腳環，人員會先拍攝寵物鳥的照片，避開腳環編號，上傳至動保處官網協尋飼主，如飼主認為該寵物鳥為自家飛失的鳥寶，可以致電詢問，提供寵物鳥腳環環號、飛失時間地點、平常和寵物鳥的生活照片等資料，供動保處人員比對，如確定為該飼主飛失之寵物鳥，就可以攜帶身分證件及運輸籠，將寵物鳥認領回家團聚。

▲新北救援寵物鳥訂製腳環 協助身分登記找到新飼主。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處訂製3種不同尺寸的鳥腳環，供不同體型大小的寵物鳥使用。

動報處表示，替寵物鳥繫上有編號的腳環，特別是電話環，可以增加尋回機率，今年就有至少7件是飛失寵物鳥因繫有腳環成功尋主的案例。不過有些飛失鳥沒有繫腳環，如果沒有妥善記錄，可能會搞混鳥隻。為了避免這種狀況發生，也更方便人員管理，動保處向專業廠商訂製了一批腳環來標示寵物鳥。

動報處說，刻有編號的腳環就像寵物鳥的身分證，當寵物鳥不幸飛失可以更容易尋主。配合不同鳥種體型大小，動保處訂製了三種不同尺寸的腳環，分別為5mm、8mm、12mm，5mm的給小型寵物鳥如牡丹鸚鵡、8mm的給中型寵物鳥如塞內加爾鸚鵡，12mm則適用大型寵物鳥如灰鸚鵡等。

▲新北救援寵物鳥訂製腳環 協助身分登記找到新飼主。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處收到民眾通報救援的飛失鸚鵡。

材質方面選擇較不易損壞的不鏽鋼，刻上帶有新北市動保處代號的自訂編號，與寵物鳥飛失地點、收容時間等資料一起整理記錄，加強飛失寵物鳥管理。這些飛失寵物鳥如過了尋主期仍未被飼主領回，會優先由機關或學校認養，做為生命教育的活教材，讓寵物鳥除了陪伴飼主、撫慰人心外，更有教導下一代如何照顧、尊重生命的價值。

動保處長楊淑方表示，民眾如發現受傷或需要救援的飛失寵物鳥，可打電話向動保處24小時動物救援專線：02-2959-6353通報派員處理。如有飼養寵物鳥，也請替寵物鳥戴上有號碼的腳環，多加注意牠們的行動，不讓牠們有逃家的機會，萬一不幸意外飛失，也有更高的機會尋回。正確寵物鳥照養方式，可參考「新北市動保處」官網下載閱讀寵物鳥基礎飼養指引，終養不棄養、懂牠再養牠，做個負責任的好飼主。

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