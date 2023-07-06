謝國樑為學童導讀誠信童書　期許廉潔誠信扎根基隆

▲基隆市長謝國樑為學童導讀誠信童書。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與法務部廉政署為推廣廉潔誠信教育，自今（6日）起在基隆中正、信義及安樂圖書館，舉辦「不管幾歲，誠實萬歲 童樂廉線Let’s Play!」廉政圖書展。市長謝國樑與廉政署長莊榮松共同主持開幕儀式，並由謝市長親自為小朋友導讀繪本，希望透過生動活潑的故事內容，達到寓教於樂的效果，並期盼能拋磚引玉，吸引更多市民共同參與書展。

謝國樑表示，其立委任內的政績之一便是廉政署的成立，而廉政更是公務員的核心價值，在市府眾多政策的制定過程中，政風處都能提早給予建議，讓政策更加周延。期許藉由書展活動，讓小朋友們知道誠信的價值和重要性，從小建立誠信的品格。

▲謝國樑親自為小朋友導讀繪本，希望透過生動活潑的故事內容，達到寓教於樂的效果。

廉政署長莊榮松也肯定謝國樑市長重視廉潔教育扎根工作，自謝市長上任便著手成立廉政平台，讓資訊更加透明公開，除了讓公私部門都了解誠信的重要外，更要讓誠信教育從小扎根。

廉政圖書展自7月6日起在中正區圖書館隆重登場，除了以主題書展的方式推薦誠信品格童書，還有「閱讀集點」、「志工說故事」等活動，歡迎市民朋友把握7月6日到16日的書展期間，帶著小朋友到中正、信義及安樂等三區圖書館共襄盛舉。