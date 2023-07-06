市政建設關鍵推手！表揚122特優里長　侯友宜：一起為新北打拚

▲新北市板橋區新埔里陳芷庭里長。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

為表彰特優里長及民政人員為地方奉獻付出的辛勞，新北市政府今（6日）於市政府6樓大禮堂舉行112年特優里長及績優民政人員表揚大會，由市長侯友宜致贈獎牌予122位特優里長及49位績優民政人員，感謝里長們站在第一線即時反映民意，親切優質服務讓市民有感。

侯友宜表示，里長是市府和市民溝通的重要橋樑，也是市政建設向前邁進的關鍵推手，新北市幅員遼闊，市府團隊要察覺地方問題並不容易，仰賴1032位里長深耕地方，在里內訪察巡視，與里民互動關懷，才能逐一反映里內重點需求，乃至即時發現急需救助的對象。

侯友宜說，里長及民政人員是政府最基層的組織，民政業務與民眾生活息息相關，市長也期勉民政人員持續配合市府團隊、里長，共同來推動市政執行及完成里政事務，作伙來為新北市民打拚。

▲新北市政府6日於市政府6樓大禮堂舉行112年特優里長及績優民政人員表揚大會。

本次受表揚的特優里長中，最高齡者為80歲石門區茂林里長簡義雄，最年輕者是30歲三重區永安里黃麗伃，以及服務年資最長的2位里長，分別是三重區長安里長李宗烈及中和區安平里長林芳飾。

其中，石門區茂林里長簡義雄，積極提升里民生活品質，帶領志工投入里內環境清潔，榮獲新北市五星級環境認證殊榮，同時用心改善里內基層建設，結合周邊英速魔法學院，成功爭取魔法公園為觀光景點，提供里民一個老少咸宜的好去處。

最資深的三重區長安里長李宗烈及中和區安平里長林芳飾，服務年資皆高達32年。李宗烈里長自1990年擔任長安里長迄今，2008年及2016年皆獲內政部特優里長表揚，2021年並獲內政部三等服務獎章。李宗烈里長還是三重區調解委員，自2015年起為民眾調解服務至今，年年榮獲新北市績優調解委員表揚。

▲新北市中和區安平里林芳飾里長。

另外，中和區安平里長林芳飾，自1990年擔任里長以來，秉持諸佛菩薩行善心念，熱心服務里民，遇有處境困頓的里民，提供幫忙及關懷不遺餘力，甚至自掏腰包提供金錢及物資上的幫助而不欲人知，倍添溫暖。

本年度最年輕的特優里長30歲的三重區永安里長黃麗伃，善於媒合社區及外部力量，合作解決問題，如透過申請公部門計畫結合里辦公處資源，在永安里成立「長者健康促進站」，強化推動在地長者的健康促進活動，並設置「享食冰箱」，避免食物浪費、有需求的民眾可得到更多食物資源外，愛心捐贈單位也能固定找到受贈單位，共創多贏局面。

此外，中和區頂南里長謝森儒，同時也是中和區里長聯誼會長，成立黃金資收站，將資收所得回饋給里內學子、弱勢家庭；板橋區新埔里長陳芷庭發起愛心待用便當計畫，帶動地方迴響，每月並提供300張愛心餐食兌換券，讓清寒學生不挨餓，遇有需長期關懷的長者領取，更即時通報公所或社會局提供必要協助。

新莊區福興里楊明教里長則自2002年起迄今，長期擔任導護義工，守護學童交通安全，且和警政單位攜手，積極關懷里內弱勢家庭，提供民生物資；連續6年榮獲五星級里環境認證的板橋區富貴里，在詹汝里長積極的推動下，里內景觀煥然一新，尤其「第一創意園區」植栽豐富、綠意盎然，成為里民舒壓好所在。

民政局長柯慶忠表示，自2019年辦理表揚活動至今，共表揚610名特優里長及251名績優民政人員，除了鼓勵及肯定基層人員辛勞外，更感謝里長與民政同仁在自己的崗位上無私奉獻，讓市政推動更加順利。