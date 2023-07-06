六都唯一沒囤房稅！成「居住正義」漏洞　新北稅捐處：拚8月三讀

▲新北力拼8月三讀囤房稅。（圖／記者賴志昶攝）

記者崔至雲／新北報導

行政院會今（6）日拍板通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，除囤房稅率調升為2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」。但對於六都目前只剩新北市沒有「囤房稅」，被質疑是落實「居住正義」的漏洞，新北市稅捐處表示，市府已盡速處理囤房稅修正草案，力拚在8月臨時會完成三讀，並於112年7月開始實施。

稅捐處指出，新北市府為推動囤房稅，在111年3月將修正後新北市房屋稅徵收率自治條例送議會審議，但是因議會屆期不續審而退回，新北市政府隨即於今年3月開議前，再一次將修正草案送議會審議，並積極溝通排入審查。

關於部分民進黨議員所說，市府推動囤房稅說一套作一套，稅捐處說，本次會期長達70天，但是民進黨團卻直到議程最後1天才提出要審議「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案。

財政局表示，市府已盡速處理囤房稅修正草案，對部分議員因政治考量抹殺市府團隊落實居住正義的努力，深表遺憾。稅捐處強調，接下來八月召開的臨時會，市府仍會持續與議會溝通，積極爭取該條例修正案完成三讀程序，並於112年7月開始實施。

新北市政府於112年3月9日市政會議通過「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，主要係針對轄內持有2戶以上非自住住家用房屋之多屋族，按其持有房屋數量及目的，採差別稅率課徵房屋稅，以避免囤房，保障市民居住權益及維護租稅公平。

其中草案規定，對於持有3戶以內供自住使用之房屋完全不受影響，仍維持現行稅率1.2%課徵，僅就持有非自住用房屋2戶者，每戶徵收率由1.5%提高至2.4%，持有3戶以上者，每戶徵收率由1.5%提高至3.6%。以上修正，受影響之屋主約2.6萬人、影響戶數約7.6萬戶，其中僅1.7%屋主受影響，餘98.3%屋主均不受影響。

