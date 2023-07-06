▲全國首創軍事級「密室逃脫」，淡水古蹟博物館廣發英雄帖。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立淡水古蹟博物館再度開創古蹟新格局，首次在國定古蹟滬尾礮臺推出全國唯一軍事級的「臨危-密室逃脫」遊戲，玩家不僅可在兵房內絞盡腦汁解謎，還能一探礮臺內不能說的秘密，限時限量僅10天！

新北市立淡水古蹟博物館將於7月28日至8月6日日推出「臨危-密室逃脫」遊戲，預計7月10日中午12時於「新北市立淡水古蹟博物館」官方網站開放報名，每人250元，每場次最少4人，最多6人，每逢周五至周日加開2場夜間場次，10天共42場，額滿為止，歡迎有興趣的玩家把握機會前來挑戰。

淡古館長黃麗鈴表示，籌備數月的密室逃脫遊戲，不但是國定古蹟唯一軍事等級的主題式活動，更是開創古蹟的新格局，同時也代表淡水古蹟博物館成立滿18周年的突破性發展，期望未來持續引領潮流，吸引更多年輕人來認識屬於國人的歷史文化與故事。

淡古表示，今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18周年，特別推出「光陰淡水-18歲靚事」系列活動，每月推出各種不同型態的體驗活動，讓大眾用不同視角重新認識新北淡水的古蹟，目前除了「臨危－密室逃脫」外，也將陸續推出18「古」怪事特展、Live Podcast、胖卡市集及微型寫生等跨界合作活動。更多詳細內容可加入「淡水古蹟博物館」粉專或追蹤「淡水古蹟博物館」Instagram，獲得最新消息。