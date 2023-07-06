　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國首創軍事級「密室逃脫」　淡水古蹟博物館廣發英雄帖

▲全國首創軍事級「密室逃脫」 淡水古蹟博物館廣發英雄帖。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

▲全國首創軍事級「密室逃脫」，淡水古蹟博物館廣發英雄帖。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立淡水古蹟博物館再度開創古蹟新格局，首次在國定古蹟滬尾礮臺推出全國唯一軍事級的「臨危-密室逃脫」遊戲，玩家不僅可在兵房內絞盡腦汁解謎，還能一探礮臺內不能說的秘密，限時限量僅10天！

新北市立淡水古蹟博物館將於7月28日至8月6日日推出「臨危-密室逃脫」遊戲，預計7月10日中午12時於「新北市立淡水古蹟博物館」官方網站開放報名，每人250元，每場次最少4人，最多6人，每逢周五至周日加開2場夜間場次，10天共42場，額滿為止，歡迎有興趣的玩家把握機會前來挑戰。

▲全國首創軍事級「密室逃脫」 淡水古蹟博物館廣發英雄帖。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

淡古館長黃麗鈴表示，籌備數月的密室逃脫遊戲，不但是國定古蹟唯一軍事等級的主題式活動，更是開創古蹟的新格局，同時也代表淡水古蹟博物館成立滿18周年的突破性發展，期望未來持續引領潮流，吸引更多年輕人來認識屬於國人的歷史文化與故事。

淡古表示，今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18周年，特別推出「光陰淡水-18歲靚事」系列活動，每月推出各種不同型態的體驗活動，讓大眾用不同視角重新認識新北淡水的古蹟，目前除了「臨危－密室逃脫」外，也將陸續推出18「古」怪事特展、Live Podcast、胖卡市集及微型寫生等跨界合作活動。更多詳細內容可加入「淡水古蹟博物館」粉專或追蹤「淡水古蹟博物館」Instagram，獲得最新消息。

▲全國首創軍事級「密室逃脫」 淡水古蹟博物館廣發英雄帖。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

【更多新聞】

►基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

►限速60飆到89！新北刑警超速又酒駕　提報記大過、拔牌調地

►基隆Podcast諮商師探討良性溝通　正向面對青少年情緒管理

►暑期青春專案首日！出動拋棄式電擊器　基隆警局長率隊臨檢

ET快訊
性慾旺「背後6原因」！　心理師曝解方
快訊／綠議員涉詐助理費　張秉鈞抗告駁回確定
小暑來了　「5生肖」運勢最強
她曝「想用NONO餘生的好運，換CoCo在天上的淨土」
《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸
手遊老闆是人蛇頭子！　高薪騙求職者去「KK園區」摘器官
山下智久「0偽裝」現身士林夜市！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北救援寵物鳥訂製腳環　協助身分登記找到新飼主

全國首創軍事級「密室逃脫」　淡水古蹟博物館廣發英雄帖

市政建設關鍵推手！表揚122特優里長　侯友宜：一起為新北打拚

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

快訊／彰化伸港明晚「送肉粽」路線曝光　生人迴避3生肖注意沖煞

暑假期間不封橋　中庄吊橋橋塔清潔美化作業延後

用路人注意！台66線新屋至觀音段路面施工　7／10~7／11管制

桃捷挺猿聯票7日熱血開賣　 4球星登上桃捷一日票面

桃竹苗分署積極協助旅宿、餐飲業　改善疫後缺工問題

進入登革熱流行季　桃園衛生局籲返國者留意健康狀況

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾上《聲林》露開朗笑聲　永遠記得Coco姐的親切！

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

新北救援寵物鳥訂製腳環　協助身分登記找到新飼主

全國首創軍事級「密室逃脫」　淡水古蹟博物館廣發英雄帖

市政建設關鍵推手！表揚122特優里長　侯友宜：一起為新北打拚

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

快訊／彰化伸港明晚「送肉粽」路線曝光　生人迴避3生肖注意沖煞

暑假期間不封橋　中庄吊橋橋塔清潔美化作業延後

用路人注意！台66線新屋至觀音段路面施工　7／10~7／11管制

桃捷挺猿聯票7日熱血開賣　 4球星登上桃捷一日票面

桃竹苗分署積極協助旅宿、餐飲業　改善疫後缺工問題

進入登革熱流行季　桃園衛生局籲返國者留意健康狀況

公部門「簡訊號碼變3碼」防詐騙　唐鳳：年底前上線

李玟如暖陽給歌迷好心情　向世界告別後繼續愛她久一點

歐告見客人上門秒變店員　眼神超自信：你要買什麼

地方熱門新聞

即／彰化伸港明晚「送肉粽」路線曝光

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

路上遇見山羌和水鹿　動保處教一秒分辨

淡北道路開標傳捷報　有望今年如期開工

民批高雄登革熱「強制噴藥」　市府回應

屏東移除綠鬛蜥逾5萬隻　農業處籲民眾發現通報

山友登馬崙山　墜數百米山谷亡

噪音管制法新規範7/1上路　特定情況違法直接罰3600

花蓮夏雪芒果上市　新品種蜜雪一樣好吃

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

「基隆鬼廟」治安問題　謝國樑指示對症下藥

南警查獲越南觀光逾期女子

台東民防中隊結合企業　捐贈警用裝備

空中大學圍牆拆了　人行道變寬

更多熱門

相關新聞

表揚122特優里長　侯友宜：一起為新北打拚

表揚122特優里長　侯友宜：一起為新北打拚

為表彰特優里長及民政人員為地方奉獻付出的辛勞，新北市政府今（6日）於市政府6樓大禮堂舉行112年特優里長及績優民政人員表揚大會，由市長侯友宜致贈獎牌予122位特優里長及49位績優民政人員，感謝里長們站在第一線即時反映民意，親切優質服務讓市民有感。

導讀童書　謝國樑盼廉潔誠信

導讀童書　謝國樑盼廉潔誠信

即／石門離岸30米驚見男浮屍

即／石門離岸30米驚見男浮屍

六都唯一沒囤房稅！成「居住正義」漏洞　新北稅捐處：拚8月三讀

六都唯一沒囤房稅！成「居住正義」漏洞　新北稅捐處：拚8月三讀

三芝夏日周末登場　評鑑「總統牌西瓜」

三芝夏日周末登場　評鑑「總統牌西瓜」

關鍵字：

新北淡水古蹟博物館

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

李玟老公發聲！悼念「摯愛的妻子」：她是溫暖和善良的人

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

李玟告別式時間曝光！　親姊痛心「遺體將被解剖」原因

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小S深夜哭了：我真的好難過！

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾上《聲林》露開朗笑聲　永遠記得Coco姐的親切！

李玟曾上《聲林》露開朗笑聲　永遠記得Coco姐的親切！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面