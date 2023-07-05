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三芝夏日火力全開周末登場　評鑑「總統牌西瓜」清涼消暑

▲三芝夏日火力全開周末登場 評鑑「總統牌西瓜」清涼消暑。（圖／新北市三芝區公所提供）

▲瓜農精心挑選田間優質西瓜。（圖／新北市三芝區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023新北市三芝區夏日西瓜行銷活動，將於8日在淺水灣芝蘭公園熱鬧登場，現場精心籌備緊張刺激的「限時西瓜大胃王比賽」，讓挑戰的民眾在炎炎夏日盡情品嚐三芝當令西瓜的消暑鮮甜，為整場活動揭開序幕。另外也邀集在地瓜農挑選用心栽培的「華寶」、「富寶」西瓜品種參加「西瓜評鑑比賽」，選出今年「尚青」、「尚甜」的「總統牌西瓜」。

三芝區長賴小萍表示，三芝地形依山傍海，西瓜為濱海沙地主要的栽培作物，在地農民引用陽明山清澈水源灌溉，加上受海風吹拂，讓三芝西瓜口感扎實略帶粉沙感，皮薄肉紅，鮮甜多汁；由於三芝是先總統李登輝的故鄉，在大力行銷推廣下，也讓三芝西瓜冠上「總統牌西瓜」的美稱。

▲三芝夏日火力全開周末登場 評鑑「總統牌西瓜」清涼消暑。（圖／新北市三芝區公所提供）

▲參賽者為田區內的西瓜蓋章簽名。

三芝區農會總幹事郭錦炎表示，為適應在地特殊環境，農民大多選擇「華寶」或「富寶」品種栽培，糖度平均可達 12 度左右，品質優良。民眾挑選時，可選擇外觀堅實平滑，網紋間隔均勻明顯，頭尾兩端大小一致，輕拍時出現沉濁聲音，即為高品質西瓜。想購買優質的三芝西瓜，可以於產季期間到農會超市或農民直銷站選購。

三芝區長賴小萍說，每年6-7月是三芝西瓜的產季，西瓜富含水分、礦物質、維生素 A、B、C、胡蘿蔔素、膳食纖維以及人體易消化吸收的糖分，是夏日最佳的消暑聖品。本次「西瓜評鑑比賽」不僅可以讓瓜農切磋栽種技術，活動當天也邀請在地農友設攤展售新鮮農特產品，還可品嚐芝蘭貨櫃市集的在地美食；攤商持續至下午5時，歡迎民眾來品嚐西瓜清涼好滋味的同時，也能欣賞三芝夏季海上風情。

▲三芝夏日火力全開周末登場 評鑑「總統牌西瓜」清涼消暑。（圖／新北市三芝區公所提供）

▲主辦單位先為參賽者的西瓜蓋章認證，且西瓜須留T字藤蔓。

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