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小石虎龍鳳胎萌樣曝光！　接受野放訓練「明年3月重返大自然」

▲四個月大的石虎龍鳳胎萌樣曝光。（圖／翻攝自Facebook／石虎保育大使阿虎加油）

▲四個月大的石虎龍鳳胎萌樣曝光。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

由農委會特生中心救傷，送往台北市立動物園收容照樣的石虎「春捲」，今年3月產下龍鳳胎「捲心菜」與「捲心酥」，現在已經滿4個月大，正由特生中心進行野放訓練，預計最快明年3月重回野外生活。

特生中心石虎保育團隊今在臉書粉專「石虎保育大使 阿虎加油」公開這對石虎龍鳳胎最新萌照，目前哥哥捲心菜已經2290克、妹妹捲心酥2073克，正緊鑼密鼓接受訓練員的課程，進行野放前的訓練和準備。

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特生中心助理研究員林育秀說，兩隻小石虎必須接受獵捕能力、攀爬能力，訓練具有躲避人與其他野生動物的防禦能力，並判斷頸圍已達成體體態，暫訂明年3月在南投進行野放。

▲四個月大的石虎龍鳳胎萌樣曝光。（圖／翻攝自Facebook／石虎保育大使阿虎加油）

▲四個月大的石虎「捲心菜」。（圖／林務局提供）

特生中心指出，從2010年就與台北市立動物園啟動「域外保育合作計畫」，2020年在林務局的支持下，整合各收容照養單位，陸續將個體送至北動進行域外保育相關工作，每年都有石虎誕生的好消息。

特生中心說，春捲是在2020年12月因車禍被救援的年輕母石虎，隔年7月由北動團隊接手照養工作，後續也規劃和另一隻公石虎進行配對，沒想到很快就有好消息，成功生下2隻小石虎。

不過，林育秀說，這些失親幼獸或圈養出生的小石虎，野放後的死亡率相當高，先前共野放14隻小石虎，目前只有6隻仍存活，其中多數都是受遊蕩犬隻攻擊致死。而根據保育團隊追蹤的個體統計資料，從2017年迄今，追蹤的31隻個體，有14隻死亡，其中過半也都是被遊蕩犬攻擊喪命。

林育秀呼籲，不要在野外餵養遊蕩犬貓，不但會導致野外族群越來越多，危及其他野生動物，更會造成疾病傳播、生態失衡，民眾出於善意的餵食，可能造成更多野生動物死亡，希望能以領養取代不當餵養。

▲四個月大的石虎龍鳳胎萌樣曝光。（圖／翻攝自Facebook／石虎保育大使阿虎加油）

▲四個月大的石虎「捲心酥」。（圖／林務局提供）

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