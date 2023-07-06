農委會攜手君達集團串聯產官學界　永續農業論壇即起報名

▲2023永續農業綠色旅遊研習論壇，於花蓮秧悅美地舉行 。（圖／秧悅美地提供，下同）

記者陳崑福／花蓮報導

農委會聯手深耕有機無毒農業30多年的君達集團，於7/24至26於花蓮五星級秧悦美地度假酒店舉辦「2023年永續農業綠色旅遊研習論壇」，串聯產官學界力量，從永續、減碳面向探討農業與旅遊業的未來發展模式，共構永續農業．綠色旅遊生態系，一起邁向永續之路。

農委會表示，2021年COP26在英國舉行，通過了《格拉斯哥氣候協議》，要求所有國家利用貿易外交手段減少溫室氣體排放，並要求各國在COP27前提交2050年長期低碳發展策略。節能減碳、永續發展已成為全球趨勢，也是台灣面臨的重大課題，目前各國達成2030中期減碳共識，

現階段各國政府著眼於2030中期減碳目標，必須在降低碳排放量上做出實際成效，面對這個議題，產官學都必須全心投入，從政策面、公司經營面、實務推廣面等等面向去努力。

農委會自70年代發展休閒農業以來，輔導農業六級化迄今已40年，展望未來，「農業療育」及「永續農遊」是2個重要的方向。先前因新冠肺炎疫情影響，國際觀光停滯使休閒農業受到重創，農委會定調後疫情時代的休閒農業——藉由「生態循環」及「體驗服務」，設計永續友善環境的旅遊方式，形塑綠色經濟力。

今年更配合2050淨零目標，推出農業永續「ESG專案」，期盼透過企業加入，公私協力共創雙贏互利。通過ESG落實「綠色旅遊」、達成「永續農業」目標，成為休閒農業的未來發展關鍵。

農委會作為台灣「永續農業」政策制訂與推廣的政府單位，聯合君達集團——從台灣第一家休閒農場升級轉型六級產業平台，近年大力推動「綠色旅遊」並取得GTS國際認證的先行者——邀請在減碳、ESG領域、環保、蔬食推動各有專精的專家，舉辦「永續農業 綠色旅遊」研習活動，從政府政策、學術理論、與企業落實、社會推廣四大角度探討農業與旅遊業的永續發展模式。期盼透過這這次活動，匯聚專家以及台灣休閒農業經營者及生產者、政府農業機關相關人員、旅遊業從業人員的影響力，共同建構永續農業．綠色旅遊生態系，一起開創永續未來。

這次研習以「永續農業 綠色旅遊」為題，邀請政府、學術界及企業界的專家分享「休閒農業」最新趨勢，並透過論壇共同探討「休閒農業」創新經營模式。參加者可入住秧悦美地度假酒店，實際體驗綠色餐食、食農教育、綠色旅遊也是活動的一大亮點。



即日起報名至7/16(日)止。參加對象：休閒農業經營者/生產者、政府農業機關相關人員、旅遊業從業人員等(需年滿20歲)。名額限制：100位(備取10名)

活動官網：2023年永續農業綠色旅遊研習論壇https://www.gaeavilla.com/zh-tw/news.php?act=view&id=166

立即報名 ►

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