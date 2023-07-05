4年多來移除綠鬛蜥5萬隻！屏東農業處籲民眾發現通報

▲綠鬣蜥幼體 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣每年抓到綠鬣蜥數量驚人，縣農業處統計4年多來已移除超過5萬隻，未來將持續進行移除工作，全力維護民眾財產安全。

縣政府配合農委會自2018年起進行移除工作，2019年更創先例推出捕捉綠鬣蜥兌換農產品獎勵措施，一方面鼓勵民眾協助移除外來入侵物種，也同時行銷在地農產。4年多來已移除超過5萬隻。

縣府表示，綠鬣蜥曾經是熱門寵物，幼體色澤鮮豔且易於飼養被許多飼主當成飼養爬蟲類的入門首選，但綠鬣蜥逃逸野外或被棄養，近年來已成為危害生態環境的大麻煩，自2020年8月農委會正式公告綠鬣蜥為有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類。

農業處表示，綠鬣蜥會挖土堤，破壞農田、啃食嫩葉幼苗造成農損，且因在野外幾乎沒有天敵使族群量愈來愈龐大。為預防綠鬣蜥族群擴散，造成農作物災損，除了提供兌換農產品獎勵外，近年也委託專業廠商和綠鬣蜥達人進行移除，自2019年迄今全縣已移除破5萬隻，未來將持續進行移除工作，全力維護民眾財產安全。

農業處指出，雖然目前有農產品獎勵兌換機制，但仍呼籲請民眾於發現綠鬣蜥時應通報縣府1999或1959動物保護專線由專業人員以符合動物福利規範方式進行移除作業，避免捕捉過程不慎遭受綠鬣蜥攻擊受傷。也籲請飼養寵物民眾，遵守「飼養不棄養」，共同愛護動物、保護棲地，繼續為動物保育工作盡一份心力。