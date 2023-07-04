王鴻薇曝「進口蛋發霉」還要貼錢餵豬　農委會：人都不吃豬怎麼會吃

▲立委王鴻薇表示，有業者把外觀發霉、賣相較差的進口蛋送豬農餵豬，沒想到還要付錢，「蛋給豬吃還要貼錢，根本是笑話」。（示意圖／桃園市政府衛生局）

記者趙蔡州／綜合報導

農委會為解決國內雞蛋缺口與平穩蛋價，今年3月起啟動雞蛋短期專案進口，不料如今疑似進口的蛋太多，反而出現供過於求的情形，甚至傳出有雞蛋放到發霉壞掉，只能拿去餵豬。對此，農委會澄清，進口的蛋會配合國內產能調整，絕無媒體所報導進口蛋發霉、壞掉送養豬場養豬情事。

▲王鴻薇臉書全文。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

國民黨立委王鴻薇3日在臉書表示，農委會為了解決缺蛋問題，3月起啟動國外進口雞蛋，沒想到供需失衡，甚至有部分雞蛋報廢餵豬、做蛋液保存，有不願具名的大型進口蛋商指出，農委會下單時機沒掌控好，嚴重缺蛋才下單，但進口要經過檢疫、船運過程，導致所有進口蛋都集中在5、6月到達。

王鴻薇說，政府買的、民間進口的幾乎同時抵達，這麼多蛋要賣去哪裡，更誇張的是即使蛋價供過於求，國內蛋價依然居高不下，市售雞蛋100元買不到2斤，至於報廢蛋，之前有業者把外觀發霉、賣相較差的進口蛋送給豬農餵豬，沒想到豬農還要收100元的處理費，「蛋給豬吃還要倒貼，根本是笑話」。

王鴻薇最後說，蛋價目前仍然維持原價，蛋價繼續維持高檔，預計7月中才會再開蛋價會議，農委會缺蛋前不下單，抓包後猛下單，一個缺蛋問題讓蛋商、消費者通通雙輸，新的蛋價市場亂象，確實將政府無能盡顯無遺，「蛋過剩餵豬，蛋價依然高漲，陳吉仲就做不好一件事」。

▲農委會澄清，絕無進口蛋發霉、壞掉送養豬場餵豬等情事。（示意圖／記者董美琪攝）

對此，農委會3日緊急澄清，針對進口雞蛋過剩，放到壞掉餵豬一事，進口雞蛋期程與數量均依專案計畫執行，並為確保糧食安全建立滾動倉儲量，以穩定供銷秩序及平穩蛋價。

農委會指出，進口雞蛋主要調度「供應加工蛋原料使用」，且均依衛生與檢疫相關規定逐批抽驗合格，絕無進口蛋發霉、壞掉送養豬場餵豬等情事，呼籲外界不要再刻意炒作雞蛋議題及散播不實言論，以免對產業造成傷害。

農委會進一步說明，鑒於今年第1季雞蛋生產受到氣候與疫病等多重因素嚴重影響，為充分供應國人雞蛋消費需求，自3月起緊急專案進口雞蛋，農委會除依計畫期程進口雞蛋及建立滾動安全庫存量外，也預先布署為冬令雞蛋消費旺季做準備，委託加工業者將進口雞蛋製成冷凍殺菌液蛋儲藏，以延長蛋品效期。

農委會表示，為了穩定國內雞蛋產銷供需，已適時調整專案進口雞蛋期程與數量，以維持安全滾動庫存量及供應加工業者蛋品所需，強化未來蛋品調度能力。

至於逾期、發霉雞蛋之處置，根據《自由時報》報導，農委會畜牧處副處長江文全指出，若雞蛋有逾期或發霉，應依「廢棄物清理法」相關規定辦理，必須送到垃圾處理場或轉作堆肥，人都不能吃的東西，當然也不可以給豬吃，後續將向國內業者加強宣導，以避免觸犯法規。