賴清德投書時機、身分藏玄機？　黃揚明：趁侯友宜失分乘勝追擊

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於民進黨總統參選人賴清德5日投書外媒《華爾街日報》，闡述「和平繁榮四大支柱」政見，資深媒體人黃揚明5日分析，從賴清德在美國國慶日前的投稿時機，以及使用「民進黨總統參選人」的頭銜來看，是想趁國民黨總統參選人侯友宜提出「兵役恢復4個月」失分時乘勝追擊，一方面想彌平美國的疑賴論，另一方面則是為8月即將訪美而暖身。

黃揚明5日在節目《大新聞大爆卦》中指出，賴清德發表投書的時機點在美國國慶日之前，之所以選在這個時間點，是因為他看到國民黨總統參選人侯友宜拋出「兵役恢復4個月」，在美國方面失分而乘勝追擊，喊話美國「不要再懷疑我了！我有維持兩岸和平穩定的方案，雖然我跟總統蔡英文定的方案一樣都是廢話，但我還是要講，因為我還沒去美國。」

黃揚明說，賴清德與侯友宜都還沒去美國，某種程度來說是競爭關係，賴看到侯滑了一跤，所以趕快試試看。「我甚至覺得這稿子不是賴清德寫的」，他認為，這稿子可能是駐美大使蕭美琴或民進黨台北市議員趙怡翔等涉美人士幫賴清德修飾成有系統的文章，這個時機點投書就是衝著侯友宜，一方面想彌平美國的疑賴論，另一方面則是為8月即將訪美而暖身。

對於投書中提及「1996年棄醫從政後，27年來他的承諾不曾改變」，黃揚明疑惑，賴清德說他對台灣承諾沒有改變，是否是指「台灣獨立萬歲」沒有改變嗎？賴清德沒說不要台獨，只說要維持現狀，那他內心是否還是那個認同「台灣獨立萬歲」的賴清德？黃揚明也分析，賴投書的頭銜使用「民進黨總統參選人」也有其用意，能不能得分目前還不知道。