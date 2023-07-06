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賴清德跟風玩文字版IG「Threads」　網友喊：太快速啦！

▲▼賴清德 民進黨總統參選人 民進黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

臉書母公司Meta新推出的社群平台「Threads」6日正式上線，民進黨總統參選人賴清德也玩起這款號稱「文字版Instagram」的新社群平台，發文表示「大家午安！這是ㄌㄨㄚˋ測試」，快速的跟風速度讓網友在下方留言「也太快速」、「動作好快」、「這個速度有快喔」、「沒想到你這麼快就上Threads了！」

今日才上線的社群軟體Threads「以文字為主」，整體外觀與推特十分相似，雖然發文限制500字，但也可以上傳照片及影片，最長可達5分鐘。Threads可與Instagram帳號連動，使用者可以直接將Threads的貼文轉發到限時動態或貼文，系統會直接調整成適合IG的格式。

賴清德今日也玩起這款號稱「文字版Instagram」的新社群平台，目前追蹤人數約646位。賴清德發文表示「大家午安！這是ㄌㄨㄚˋ測試」，相較國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲都還沒創立帳號，快速的跟風速度讓網友在下方留言，「也太快速」、「動作好快」、「這個速度有快喔」、「沒想到你這麼快就上Threads了！」

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，在使用上Instagram用戶可以直接連動，並追蹤原本的好友，而Threads有別於Instagram，是以文字對話為核心的社群平台。因此，未來賴清德將會於該平台，發布一些軟性心情分享，或是時事、趣味連結等，期望能透過加入新平台、新社群，以接觸更多元的群眾。

▼賴清德跟風玩Threads。（圖／翻攝自Threads／賴清德，點圖放大）

▲▼賴清德跟風玩Threads。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

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