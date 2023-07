賴清德跟風玩文字版IG「Threads」　網友喊：太快速啦！

民進黨總統參選人賴清德5日以「我保衛台海和平的計畫(My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait)」為題,投書美國媒體《華爾街日報》。競總發言人陳世凱6日表示,當在野黨還在噴政治口水時,只有賴清德提出總統高度的國際主張,人民需要的,不是沒有國際視野的外行人,而是經驗充沛、能夠帶領台灣走向世界的領導者。