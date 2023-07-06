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男子「尿在別人臉上」畫面瘋傳　當局下令拆了他家

記者詹雅婷／綜合報導

印度中央邦一名男子被指控在朝另名男子臉部撒尿，在事發影片曝光後引發社會公眾譴責。此人已被逮捕，可能會被罰款並監禁一年，當局也拆除這名男子的住家，理由是房屋非法建造。

綜合NDTV、法新社報導，這起撒尿事件其實發生在去年，男子舒克拉（Pravesh Shukla）邊抽菸、邊朝另名男子的臉撒尿，但在影片本周在網路瘋傳之後，此事才受到關注，引發社會譴責。中央邦首席部長喬漢（Shivraj Singh Chouhan）4日下達指示，要對這名男子給予最嚴厲懲罰。

警方5日表示，舒克拉已被拘捕，關押在雷瓦中央監獄（Rewa Central Jail），可能會被罰款並監禁一年，相關單位也拆除舒克拉的住處，理由是非法建造。相關單位開來推土機拆除房屋的影片也在網路上流傳。

近年來，印度當局透過拆除房屋來懲罰犯罪嫌疑人的相關案例已有不少，不過人權組織譴責這種「推土機正義」，稱這是針對穆斯林少數族群。

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