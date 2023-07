男子「尿在別人臉上」畫面瘋傳　當局下令拆了他家

記者詹雅婷/綜合報導

印度中央邦一名男子被指控在朝另名男子臉部撒尿,在事發影片曝光後引發社會公眾譴責。此人已被逮捕,可能會被罰款並監禁一年,當局也拆除這名男子的住家,理由是房屋非法建造。

綜合NDTV、法新社報導,這起撒尿事件其實發生在去年,男子舒克拉(Pravesh Shukla)邊抽菸、邊朝另名男子的臉撒尿,但在影片本周在網路瘋傳之後,此事才受到關注,引發社會譴責。中央邦首席部長喬漢(Shivraj Singh Chouhan)4日下達指示,要對這名男子給予最嚴厲懲罰。

The case was registered under IPC sections 294, 504, and the provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act.#IndiaNews #MadhyaPradesh #ScheduledTribes #Crime pic.twitter.com/AVIOOvsxeX