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大陸 大陸焦點 特派現場

酒駕肇事者作勢往女傷者嘴裡撒尿　狂傲叫囂：能踢你嗎？一腳一千

記者魏有德／綜合報導

廣東江門一名酒駕男子開車將路人撞倒後，竟下車嘲諷傷者沒有賺錢能力，指著對方狂傲叫囂，「我能踢你嗎？一腳一千（人民幣，下同）。」不僅如此，這名肇事者竟在大馬路上解開褲帶，準備往傷者嘴裡撒尿，幸好一旁的白衣男子見狀，將這名爛醉的肇事者一把拽倒，不致讓傷者受到更大的侮辱。

▲酒駕肇事者下車叫囂，還作勢要朝女性傷者解開褲帶猥褻。（圖／翻攝極目新聞）

▲酒駕肇事者下車叫囂，還作勢要朝女性傷者解開褲帶猥褻。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，網傳廣東江門一司機醉駕（酒駕，下同）撞人後，竟欲往傷者嘴裡撒尿，被害者的兒子稱，肇事者渾身酒氣，父親後被診斷為頸部骨折。當地交警部門認定涉事司機屬於醉駕，對於涉事司機對被撞者實施的侮辱行為，轄區派出所已立案。

▲酒駕肇事者下車叫囂，還作勢要朝女性傷者解開褲帶猥褻。（圖／翻攝極目新聞）

微博上流出的影片顯示，這名酒駕肇事駕駛先是對著一名被他撞倒在地的路人抬起腳，作勢要踢下去，同時，肇事駕駛還叫囂，「我給（踢）你一腳，一千塊好吧？」隨後，這名肇事駕駛又走向另外一名被他撞倒的傷者，朝著傷者準備解開褲帶，疑似要往對方嘴裡撒尿。

一名白衣男子見狀，緊急大喊，「不要動！」一把將這名站都站不穩的肇事駕駛拽倒在地，不讓肇事駕駛再做出更多侮辱傷者的行為。

有網友表示，「坐在地上的是女士嗎？這是性騷擾吧！」；「厚顏無恥之人」；「這不是要小便，是在公共場所公然猥褻」；「這種也配稱為人？」

►寵毛孩必備這件超級好物！

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