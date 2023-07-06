郭台銘將獨立參選？　郭正亮：他先看國民黨全代會亂到什麼程度

▲郭台銘、侯友宜。（合成圖／資料照）



記者詹宜庭／台北報導

針對鴻海集團創辦人郭台銘是否獨立參選，資深媒體人郭正亮5日表示，郭台銘會先看國民黨全代會亂到什麼程度，然後看國民黨最後怎麼決議。他比喻，這就像攪麵粉泥加料一樣，郭台銘正在等有沒有機會加進去，如果有就進去了，因為比較順手，反而不會造成挺國民黨總統參選人侯友宜的人的反彈。

黃暐瀚5日在節目《下班瀚你聊》中透露，7月23日國民黨全代會中將會有人提案「不徵召侯友宜」，若這個案子退回中常會，就不知道會是誰出來選，所以郭台銘就會想「如果退回就是換我」；再來，國民黨內有政治魅力的也不是只有這一兩個，也有人期待其他人出來取代侯友宜，而金溥聰的作法就是把他卡住。

黃暐瀚補充，若郭台銘獨立參選，這代表國民黨秘書長黃健庭與黨主席朱立倫計畫失敗，一開始黨內是侯友宜最強，泛藍要加郭台銘，但現在卻整合失敗，導致衍伸出第二個提案，就是「請主席下台」。不過，郭正亮則認為，「主席下台選前不會處理」，黃暐瀚則回應，「對！但這就是我目前所知道有在串聯的兩個案子，其中一個就是黨主席不夠格。」

黃暐瀚指出，國民黨內現在有各種不同想法，另外還有一個想法是認為，既然郭台銘要選就讓他回來選，因為地方派系各自有黨員，但最後結果是如何還不知道，「國民黨現在看起來蠻亂的。」

至於郭台銘是否會參選到底？郭正亮說，郭台銘先看7月23日國民黨全代會亂到什麼程度，「當然國民黨不會讓你失望，一定會亂到相當程度。」黃暐瀚繼續追問，郭台銘是會獨立參選嗎？郭正亮強調，這要看國民黨最後怎麼決議，就像攪麵粉泥加料一樣，郭台銘正在看有沒有機會加進去，如果有就進去了，因為比較順手，反而不會造成挺侯的人反彈。