菱傳媒調查市長施政滿意度　蔣萬安39.56%打敗柯文哲23.91%

▲台北市長蔣萬安。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長蔣萬安上任半年來端出多項新政策，5日也出發至新加坡進行任內首次城市交流。《菱傳媒》公布最新民調，針對蔣萬安的施政滿意度，有42.6%的台北巿民感到非常滿意及滿意；若與前任市長柯文哲整體上的表現相比，蔣萬安則以39.65%贏過柯文哲的23.91%。

蔣萬安自2022年12月25日上任，先是恢復柯文哲取消的1500元重陽敬老金、提高生育獎勵金生一胎加碼至4萬元，更加速推動都更等，力拚兌現政見。

據《菱傳媒》民調顯示，有24.48%台北巿民對蔣萬安施政感到非常滿意，18.12%感到滿意，共42.60%；感到非常不滿意的台北巿民則有26.38%，不滿意則有31.02%，共有57.40%。

不過，若與柯文哲比較，有39.56%的台北巿民較滿意蔣萬安的整體表現，23.91%的台北巿民則較滿意柯文哲，另36.53%的台北巿民沒有意見或不願評論。

對於台北市整體狀況，台北巿民對醫療環境感到最為滿意，有38.61%，接下來依序為觀光旅遊20.40%、治安19.64%、交通17.93%、環保16.89%、教育14.99%、經濟就業拿下8.35%。

另外，備受關注的雙城論壇，民調結果顯示，有49.05%的台北巿民非常同意及同意雙城論壇應繼續舉辦。

這項調查是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行，並由台大政治系張佑宗教授協助問卷設計與調查顧問。針對台北巿年滿20歲以上之網路人口，從2023年6月27日至2023年7月2日，共計進行6天，當中有效樣本為1082份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%以內。