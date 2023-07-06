囤房稅擬改採全國歸戶　民進黨：逐步實踐居住正義

▲民進黨發言人林楚茵（中）今天舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院會今天將審議「房屋稅差別稅率2.0方案」，擬將囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。對此，民進黨發言人林楚茵6日表示，民進黨執政後逐步實踐居住正義，囤房稅是地方稅，目前六都中僅新北市未實施差別稅率，因此，必須由中央調整法規。

林楚茵今天上午參加「回到歷史時刻：柯侯不要重啓服貿！」記者會後，接受媒體聯訪，針對外界關注行政院即將通過囤房稅新措施，除了調高稅率上限，囤房稅改採「全國歸戶」，是否為了回應716公平正義遊行的訴求？

對此，林楚茵說明，對於居住正義這個題目，民進黨執政後始終都在努力當中，包括前陣子提出的租屋津貼，另外為了實踐居住正義，在整體社會住宅部分，也希望逐年能夠增加，這都是漸進式的，因為所有的政策都需要一步一步漸入佳境。

對於囤房稅議題，林楚茵說，過去的確有一些關於囤房稅的討論，包括全國總歸戶該如何執行、在一定數額後要用差別稅率的方式來進行。

林楚茵話鋒一轉說，前幾天在新北市議會有一個有關囤房稅的討論，囤房稅是一個地方稅，意即中央制定之後，地方政府必須要來實施，而六都當中只剩下新北市依舊維持最低的1.5稅率，而以高雄來說，高雄就實施了差別稅率制度，從1.5最高調到了3.6，多增加出來的稅收拿去做社會住宅、租屋補貼、照顧婦幼等。

林楚茵說，她要強調，民進黨在這部分是持續、逐步在做，但如果遇到像新北市政府、新北市議會這樣，直接把案子封殺掉，就必須在中央的法規上來進行調整，逐步達到居住正義的部分。

新北市議會近日審查「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案時，各黨派議員衝突不斷，最終該案未通過二讀，闖關失敗。