重啟服貿談判？　民進黨：台灣恐淪中國「勞動力垃圾桶」

▲民進黨今天上午在立法院大門口舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

重啟服貿成為選戰話題，國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲均贊成，民進黨參選人賴清德強烈反對。民進黨發言人林楚茵、立委參選人吳崢、曾柏瑜6日上午在立法院大門前舉行記者會，高呼「拒絕重啟服貿，台灣走向國際」口號；曾更直言，一旦開啟服貿，台灣恐會變成中國的「勞動力垃圾桶」。

民進黨今天上午舉行「回到歷史時刻：柯侯不要重啓服貿！」記者會，重回太陽花學運發生地點、立法院大門口，並邀請多名年輕學子與會分享意見。

林楚茵表示，沒想到10年後的今年，同樣的題目又被拿出來講，這一刻不是為了個人，而是為了整個世代的年輕人，大家的飯碗及生計，現在的台灣在「IMD世界競爭力年報」躍升為全球第六，更成為國際的台灣，10年前台灣不需要服貿，10年後的今天，依舊要守護年輕人的工作權、就業權，而不是走回頭路，請問柯文哲、侯友宜，是否為向中國「輸誠」而喊出重啟服貿？他們要選的是台灣的總統，還是「中國屬意的人選」？

曾經參與太陽花學運的吳崢表示，國民黨的兩岸政策就是「親中的永劫輪迴」，只要一有機會就想親中，完全不考慮當下台灣是否已經走出自己的路。他要譴責國民黨，不要一有機會就想把台灣送給中國，另外也要向侯友宜、柯文哲喊話，「競選總統職位的人，要能夠為國為民，要爭取台灣最大的利益，不要政治意識形態先行，為了親中而親中，刻意討好中國」，現在中國的內需市場進入了衰退期，為什麼要將台灣的服務產業對中國敞開大門？

曾柏瑜表示，她無法理解，為什麼台灣明明已經走向國際，還要再來談經貿的中國化？侯友宜、柯文哲應該好好談清楚，現在面對美中貿易戰的框架，疫情後中國經濟狀況緊縮，中國青年失業率高達20%，一旦開啟服貿，就是讓中國暴衝的勞動力市場，來搶佔台灣青年的工作，台灣將會變成中國的勞動力垃圾桶，多少中國青年來台，就有多少台灣青年失業，「國際化跟中國化是不一樣的東西，我們不能理解，為什麼總統候選人至今沒辦法理解這個道理」。

曾柏瑜也提醒，看看韓國，想想台灣，韓國與中國簽訂FTA之後，韓國對中國出口只有上升不到20％，但中國對韓國出口大幅增加逾70％，現在中國經濟一萎縮，韓國的貿易狀況立刻受到非常大的影響，這難道是台灣要的嗎？如果中國對台侵略、統一的野心沒有改變，無論怎麼包裝，都是為了以經促統、統戰台灣。