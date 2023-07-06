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大陸 大陸焦點 特派現場

2023兩岸青年峰會7／12開幕　220名台青參與「超過50%首赴陸」

▲▼ 2023兩岸青年峰會 。（圖／翻攝 東南衛視、主辦單位提供）

▲ 2023兩岸青年峰會媒體吹風會 。（圖／翻攝 東南衛視）

記者任以芳／綜合報導

2023兩岸青年峰會將於7月12日在京開幕，本次峰會以「攜手繪青春 奮進新時代」為主題，舉行開幕式、主論壇和科教、體育、創新人才分論壇。這也是疫情之後，擴大規模舉行的兩岸青年活動之一，預計台灣方面將有220多人參加，超過一半都是首次來大陸的台灣青年。

2023兩岸青年峰會4日舉行媒體吹風會，峰會組委會相關負責人介紹，2023兩岸青年峰會開幕式、主論壇和分論壇繼續在海淀區舉辦，台青參與度高，內容安排也十分豐富。

峰會負責人指出，台灣16家青年機構負責人、各界青年代表220多人現場參會，其中首次來大陸參加峰會的台灣青年超過50%。

據了解，開幕式上，兩岸青年將同唱峰會主題曲《青春致敬未來》，現場還將同步舉辦兩岸青年音樂嘉年華消夏晚會、潮玩三山五園文化創意市集、科技成果活力展、兩岸青年體育交流營和2023京台青年環北京騎行等活動。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.28） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

透過本屆峰會，大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前介紹，兩岸青年加強交流交往，為兩岸關係和平發展增添新生力量，增進瞭解，深化友誼，讓更多的台灣青年「首來族」成為「常來族」。大陸方面將積極為台灣青年朋友提供更多機遇和平台，讓台青在大陸大有可為、大有作為。

據了解，從7月中旬持續到10月底，峰會設置立德樹人篇、體育強國篇、以文化人篇、築巢引鳳篇、融合發展篇5個篇章，將舉辦25項系列活動，包括「躍動京台 青出於藍」京台青年籃球友誼賽、第八屆京台青年創新創業大賽等，預計共約1200名台灣青年參加各項活動。該活動由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市政府共同主辦。

▼ 2023兩岸青年峰會邀請220名台青參加活動  。（圖／翻攝 主辦單位提供）

▲▼ 2023兩岸青年峰會 。（圖／翻攝 東南衛視、主辦單位提供）

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