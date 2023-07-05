勞動部投資青年「促就業、轉正職」　19場徵才接力促就業

▲勞動部針對旅宿業房務、清潔人員推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，經就業中心推介受僱專案職缺，符合資格民眾可領6千元至1.3萬元獎勵金、最長可領12個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接青年畢業求職旺季，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，為協助畢業青年順利接軌職場，於7月份接力辦理19場實體及線上徵才活動，產業多元包含餐飲住宿業、智慧機械產業、批發零售業及傳統製造業等，還有多個兼職的職缺，總計逾3600個工作機會。

此外，為協助初次尋職或從事非典型工作青年順利就業，勞動部推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金，合計最高發給4.5萬元，鼓勵青年多加運用政府資源，加速就業期程、穩定就業。

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▲迎接青年畢業求職旺季，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為協助畢業青年及待業民眾順利接軌職場，於7月份接力辦理19場徵才活動。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應畢業季後的青年求職高峰，及協助待業民眾順利就業，南分署於7月份接力辦理19場徵才活動，邀集台灣穗高科技、瀚宇彩晶、直得科技、官田鋼鐵、法商家樂福、全家超商、桂田酒店、趣淘漫旅飯店等多家知名企業，開發3661個工作機會，其中台灣穗高科技祭出薪資4.6萬元起，不限工作經驗徵求製程工程師，直得科技更是開出月薪最高10萬元要找國內業務工程師。

此外，為協助疫後產業復甦迎來人力缺口問題，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，目前針對旅宿業、餐飲業推出專案職缺獎勵金，其中旅宿業係針對房務員、清潔人員進行專案職缺媒合，7月參加專案職缺廠商包含雀客旅館、趣淘漫旅飯店、桂田酒店、宇田商旅、南科贊美酒店及風華旅館，經就業中心推介受僱專案職缺，勞工可領6千元至1萬元獎勵金、最長可領12個月，歡迎民眾踴躍就職專案職缺。

又勞動部為協助青年就業推動「投資青年就業方案2.0方案」，其中重點措施之一的「初次尋職青年穩定就業計畫」，係針對初次尋職或從事非典型工作的青年，為減輕其尋職壓力及協助青年就業，於尋職期間每月發給5千元津貼、最高發給1.5萬元，除發給尋職津貼外，為鼓勵青年穩定就業，若青年連續受僱於同一雇主滿一定日數，再加碼發給就業獎勵金最高3.5萬元，合計最高發給4.5萬元。

欲申請「疫後改善缺工擴大就業方案」、「投資青年就業方案2.0方案」等相關方案的民眾及青年，可洽分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心及就服台，或上台灣就業通 (https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，也可洽免付費客服專線 0800-777888，由專人為您服務。