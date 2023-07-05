　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勞動部投資青年「促就業、轉正職」　19場徵才接力促就業

▲勞動部針對旅宿業房務、清潔人員推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，經就業中心推介受僱專案職缺，符合資格民眾可領6千元至1.3萬元獎勵金、最長可領12個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部針對旅宿業房務、清潔人員推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，經就業中心推介受僱專案職缺，符合資格民眾可領6千元至1.3萬元獎勵金、最長可領12個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接青年畢業求職旺季，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，為協助畢業青年順利接軌職場，於7月份接力辦理19場實體及線上徵才活動，產業多元包含餐飲住宿業、智慧機械產業、批發零售業及傳統製造業等，還有多個兼職的職缺，總計逾3600個工作機會。

此外，為協助初次尋職或從事非典型工作青年順利就業，勞動部推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金，合計最高發給4.5萬元，鼓勵青年多加運用政府資源，加速就業期程、穩定就業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勞動部針對旅宿業房務、清潔人員推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，經就業中心推介受僱專案職缺，符合資格民眾可領6千元至1.3萬元獎勵金、最長可領12個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲迎接青年畢業求職旺季，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為協助畢業青年及待業民眾順利接軌職場，於7月份接力辦理19場徵才活動。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應畢業季後的青年求職高峰，及協助待業民眾順利就業，南分署於7月份接力辦理19場徵才活動，邀集台灣穗高科技、瀚宇彩晶、直得科技、官田鋼鐵、法商家樂福、全家超商、桂田酒店、趣淘漫旅飯店等多家知名企業，開發3661個工作機會，其中台灣穗高科技祭出薪資4.6萬元起，不限工作經驗徵求製程工程師，直得科技更是開出月薪最高10萬元要找國內業務工程師。

此外，為協助疫後產業復甦迎來人力缺口問題，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，目前針對旅宿業、餐飲業推出專案職缺獎勵金，其中旅宿業係針對房務員、清潔人員進行專案職缺媒合，7月參加專案職缺廠商包含雀客旅館、趣淘漫旅飯店、桂田酒店、宇田商旅、南科贊美酒店及風華旅館，經就業中心推介受僱專案職缺，勞工可領6千元至1萬元獎勵金、最長可領12個月，歡迎民眾踴躍就職專案職缺。

▲勞動部針對旅宿業房務、清潔人員推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，經就業中心推介受僱專案職缺，符合資格民眾可領6千元至1.3萬元獎勵金、最長可領12個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

又勞動部為協助青年就業推動「投資青年就業方案2.0方案」，其中重點措施之一的「初次尋職青年穩定就業計畫」，係針對初次尋職或從事非典型工作的青年，為減輕其尋職壓力及協助青年就業，於尋職期間每月發給5千元津貼、最高發給1.5萬元，除發給尋職津貼外，為鼓勵青年穩定就業，若青年連續受僱於同一雇主滿一定日數，再加碼發給就業獎勵金最高3.5萬元，合計最高發給4.5萬元。

欲申請「疫後改善缺工擴大就業方案」、「投資青年就業方案2.0方案」等相關方案的民眾及青年，可洽分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心及就服台，或上台灣就業通 (https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，也可洽免付費客服專線 0800-777888，由專人為您服務。

ET快訊
8天殺2人　台南角頭「蝦米」逃死定讞
快訊／14縣市「高溫警報」！　飆破36°C↑
王力宏證實離婚　律師揭李靚蕾「已取得龐大財產」
獨／洪曉蕾「進加護病房」　病情曝光
劉芒道歉！　YT竟持續掉粉
快訊／大谷翔平宣布　明星賽不登板
王思佳比基尼辣照被抓「標籤沒拆」！　無奈解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／14縣市「高溫警報」飆破36°C↑！明天後將越來越熱

醫師癌復發無藥可治！最新高科技 CAR-T細胞　回輸體內獲重生

臨床需求增！快速氣管插管麻醉劑爆缺貨　無替代藥急啟動公開徵求

男大生考駕照「才剛駛出駕訓班」秒撞牆！當場被監考官請下車

防不當使用！巴比妥、苯二氮平複方藥　將列第四級管制藥品管理

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」　粉絲搖頭：很難相信

好市多「隱藏1神物免費送」　超實用曝光！一票人喊：換到了

抽驗市售鱈魚「半數油魚混充」！吃了恐腹瀉　消基會教2招判真偽

他曬「千萬發票」爽喊中獎！獎號、月份都對...卻是廢紙一張

飆破極端高溫「紫爆」區域增！連4天熱爆　周末後午後雨區更廣

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

擅用高捷照宣傳被本人警告　澎湖4萬1餐廳老闆：我沒看

快訊／14縣市「高溫警報」飆破36°C↑！明天後將越來越熱

醫師癌復發無藥可治！最新高科技 CAR-T細胞　回輸體內獲重生

臨床需求增！快速氣管插管麻醉劑爆缺貨　無替代藥急啟動公開徵求

男大生考駕照「才剛駛出駕訓班」秒撞牆！當場被監考官請下車

防不當使用！巴比妥、苯二氮平複方藥　將列第四級管制藥品管理

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」　粉絲搖頭：很難相信

好市多「隱藏1神物免費送」　超實用曝光！一票人喊：換到了

抽驗市售鱈魚「半數油魚混充」！吃了恐腹瀉　消基會教2招判真偽

他曬「千萬發票」爽喊中獎！獎號、月份都對...卻是廢紙一張

飆破極端高溫「紫爆」區域增！連4天熱爆　周末後午後雨區更廣

Fancy超棒！花蓮消防局搜救犬高分獲A級認證　認真萌樣曝光

北韓偵察衛星殘骸打撈工作結束　南韓軍方：衛星不具軍事參考價值

美光2023年度永續發展報告　新DRAM製程功耗降低15%

「小蘭花」虞書欣新身分曝光！穿MOSCHINO早秋新裝甜辣魅力超圈粉

偷吃已婚前女友還拍「床照」　他喊窮只肯賠5萬下場曝光

飆風玫瑰重返曼菲斯　羅斯隔15年重披大學23號戰袍

拳賽看點總整理！9年恩怨登上小巨蛋　Toyz：想把鐘培生肋骨打斷

青少年職涯規劃研習營　助青年學子做好職涯規劃提升就業力

「沒錢不怕被騙」提供帳戶給戰地男友　警勸：被列警示戶更麻煩

王鴻薇轟與立陶宛「凱子外交」　鄭文燦：有技術交流是好事

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

生活熱門新聞

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高

行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼：該等你吃完？

4人路口狂聊　運將停讓被網友酸

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

今年最高溫來了！　雨區擴大時間曝

金髮辣妹「登山滿身汗」照曝光　6000人朝聖

要脫單了！4生肖「下半年桃花旺爆」身邊人都對你有興趣

男童手錶爆炸「恐植皮」業者道歉了

智慧錶爆炸　小編竟回「看不出來」被罵爆

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

更多熱門

相關新聞

陸青年失業率攀升恐釀政治問題

陸青年失業率攀升恐釀政治問題

大陸青年群體失業率今（2023）年出現持續攀升的情況。根據《2023年中期中國宏觀經濟分析與預測報告》，中國大陸宏觀經濟走出三年疫情陰霾，實現了恢復性增長，上半年呈現出典型的「宏觀熱、微觀冷」特徵，但「青年群體失業率連續5個月上升，4月份首次突破20%，5月份更進一步上升，達到20.8%，再創歷史新高。」

最高領4.5萬！　勞動部助15-29歲青年穩定就業計畫開跑

最高領4.5萬！　勞動部助15-29歲青年穩定就業計畫開跑

畢業不找正職工作！過來人喊工讀很棒

畢業不找正職工作！過來人喊工讀很棒

勞動部兩方案助攻民眾求職成功

勞動部兩方案助攻民眾求職成功

桃竹苗最大場就博會登場　求職人潮強強滾

桃竹苗最大場就博會登場　求職人潮強強滾

關鍵字：

勞動部青年就業正職

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

房東換冷氣！她「回家1幕更傻眼」慘噴8500元

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

鮮肉男星翻車爆家暴！

MeToo受害女星將正式提告「金曲男歌手」！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面