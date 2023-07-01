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美參謀首長：習近平尚未決定是否在2027年前武統台灣

▲▼美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 密利澄清，習近平尚未決定在2027年前攻台。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政府高階軍事顧問認為，中國國家主席習近平尚未決定是否在2027年前下令武統台灣，並呼籲加速美軍現代化，以防中國侵台行動。

《南華早報》報導，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）6月30日在華府舉行的國家新聞俱樂部（National Press Club）活動上表示，習近平「已經公開要求解放軍發展軍事能力，以在2027年前武統台灣。所以他並沒有說，『我決定進攻與入侵』。」

密利說明，「習近平說，『將軍們，你們要培養做這件事的能力；我們之後再做決定』，這之間存在非常微妙的區別。決策仍有可能發生，而這就是我所謂威懾的概念。你要確保習近平每天醒來都會說，今天不是那一天，希望那個決定永遠不會到來。」

密利也指出，美軍現代化推動愈快，「我們就能愈早取得軍事優勢。那麼我相信……我們將更有可能阻止戰爭……且若戰爭真的發生，我們會獲勝。」

美國軍方及政府官員近期對北京統一台灣的計畫提出不同的時程評估，預測內容包括軍事能力及實際攻擊意圖。美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）去年曾表示，五角大廈不應排除解放軍在2022年或2023年侵台可能性。空軍機動司令部（AMC）總司令米尼漢（Gen. Mike Minihan）幾周後又稱，「直覺告訴我會在2025年交戰。」

美國國務卿布林肯今年3月則稱，他同意中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）的評估，即中國希望在2027年完成侵台準備。

五角大廈官員近來更加頻繁指出，中國侵台並非不可避免。密利當天還援引《孫子兵法》中一句「知彼知己，百戰不殆」，強調有必要加速將人工智慧及量子電腦應用於美國軍事行動，以提升嚇阻能力，阻止解放軍入侵台灣。

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