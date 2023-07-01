美警告中國新「反間諜法」讓外國企業面臨風險

▲中國新反間諜法引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國今天對中國的新「反間諜法」提出警告，表示在中國的美國和其他外國企業恐因正常的商業活動而面臨中國當局的懲罰。

路透社報導，中國今年通過北京反間諜活動立法的廣泛更新內容，並於7月1日起生效，禁止傳輸任何與國家安全有關的資訊並擴大間諜活動的定義。

中國今年嚴打美國諮詢和盡職調查公司，商業遊說人士表示，此舉讓世界第2大經濟體的外國投資者感到不安。

美國國家反情報與安全中心（NCSC）在公告中指出，中國視數據外流為國安風險，新實施和現存法律可能迫使企業在當地僱用中國公民協助中國從事情報工作。

根據美國國家反情報與安全中心，這些法律提供中國政府擴大存取和控制美國企業在中國掌握的數據的法律依據。

美國國家反情報與安全中心指出，「在中國的美國企業和個人可能因傳統的商業行為面臨懲罰，這可能讓北京視為間諜行為、或北京認為有助於外國對中國實施制裁的行為。」

美國國家反情報與安全中心表示，這項法律模糊之處意味「任何文件、數據、材料或項目」都可能被視為與中國國家安全有關，結果導致新聞記者、學者和研究人員身處危險。

中國駐華府大使館未即刻回應置評要求。

美國駐北京大使勃恩斯（Nicholas Burns）說，北京針對美國企業之舉出於政治動機，華府將有所回應。