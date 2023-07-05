侯友宜提九二共識遭綠齊酸　柳采葳：為掩民進黨處理兩岸關係無能

▲侯友宜日前接受專訪時表態支持合乎中華民國憲法的九二共識。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜日前表態接受合乎中華民國憲法的九二共識，遭綠營政治人物諷刺是為了「救民調」、「下跪投降」。對此，侯友宜競辦發言人、台北市議員柳采葳5日就在臉書反批，民進黨瘋狂抹紅只是為了掩蓋無力處理兩岸關係的真相。

柳采葳指出，侯友宜在接受中廣董事長趙少康政論節目專訪時提出自己接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，反對「一國兩制的九二共識」，也反對「被蔡英文汙名化的九二共識」等論點，一瞬間民進黨全黨像被電到一樣，開始瘋狂抹紅侯友宜，她認為，這是因為侯友宜的兩岸立場重提九二共識，讓民進黨害怕被人民想起這八年來，他們處理兩岸關係有多無能。

柳采葳舉例，民進黨立委王定宇說「侯友宜為了救低民調，犧牲國家的安全配合中共論調」；莊瑞雄說「這是誰跟誰的共識？跟誰互通款曲？『九二共識就是下跪投降』這句話送給侯友宜」；新北市議員戴瑋姍說「侯友宜把台灣鎖進中國，但九二共識早就被習近平定義為一個中國原則」；台北市議員簡舒培說「侯友宜把九二共識這個中共給的糖衣毒藥，當成解救自己低民調的解藥」。

針對綠營政治人物的批評，柳采葳表示，看到民進黨人用差不多的論調不斷抹紅，她突然想起行政院的網軍中央廚房，過去就曾被踢爆民進黨會統一提供論述和圖卡給黨內政治人物和綠營側翼，現在民進黨政治人物的發言就像中央廚房供稿一樣，論點重複且完全活在自己的世界，只要有人提到九二共識就說是配合中共、背叛民主、糖衣毒藥、向大陸下跪，讓她不禁直呼「原來是中央廚房回來了！」

柳采葳強調，民進黨最怕九二共識，因為這是一套曾成功通過兩岸政府及社會試驗的對話機制，一旦有人重拾九二共識就將證明民進黨這8年的無能。她質疑，如果九二共識如此危險，民進黨執政八年怎麼不廢止建立在九二共識之上的23項兩岸協議？怎麼不暫停建立在九二共識之上的ECFA？

柳采葳直言，「不就是因為事實證明，九二共識為台灣帶來你們也不得不承認的對話空間及實質紅利，但因為你們想要又說不出口，只能騙人民九二共識是毒藥，民進黨得不到，大家都不准拿到！」