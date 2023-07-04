陸青年失業率5月再創新高　學者劉元春提醒：處理不當恐釀政治問題

▲大陸青年失業率再創新高。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／ 綜合報導

大陸青年群體失業率今（2023）年出現持續攀升的情況。根據《2023年中期中國宏觀經濟分析與預測報告》，中國大陸宏觀經濟走出三年疫情陰霾，實現了恢復性增長，上半年呈現出典型的「宏觀熱、微觀冷」特徵，但「青年群體失業率連續5個月上升，4月份首次突破20%，5月份更進一步上升，達到20.8%，再創歷史新高。」

文中提到，「隨著7月應屆畢業生進入勞動力市場，青年群體失業率在高峰期將再創新高。」上海財經大學校長劉元春說，青年失業問題不單是一個週期性的問題，而是「系統性」、「趨勢性」的問題。

他表示，「今後青年失業難題可能會持續10年，短期內會不斷加劇。倘若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火線。」

報告中也提到，「高技術產業增速下滑可能也是導致青年群體失業率逆勢攀升的原因之一。」因此，如果不能及時扭轉，未來大陸高科技產業發展和高科技人才儲備都可能發生變異，屆時對於修復市場的信心可能帶來新一輪衝擊。

報告還說，在復甦過程中，中國大陸經濟領域出現了一些亂象，集中表現為「五個20%」，即青年群體調查事業率破20%、工業企業利潤總額同比下降20%、地方政府土地出讓收入同比下降20%、房地產新開工面積同比下降20%、消費者信心指數缺口高達20％。這「五個 20%」不僅對中國經濟復蘇進程產生了巨大干擾，而且表明相關領域的壓力已經突破自我修復能力，如不及時治理，將會危害中國經濟向第二和第三階段復甦的順利轉換。