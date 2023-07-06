侯友宜兵役政策轉彎！金溥聰指「沒照稿念」　他建議：乾脆侯下金上

▲國民黨總統參選人侯友宜、前國安會秘書長金溥聰。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜日前拋出「兵役恢復4個月」引發熱議，隔天又改口並未反對兵役延長到1年，立場反覆，昨侯辦執行長金溥聰親上火線，解釋侯「只是沒照稿念，有所出入。」民進黨立委林俊憲5日直言，由金溥聰定義什麼是標準答案，且侯友宜沒背稿就出包，還給人金溥聰說了算的形象，不如直接讓金溥聰來選總統，就不會有沒照稿念的問題了。

對於侯友宜兵役政策改口，金溥聰昨日親上火線，並秀出內部擬的原稿，解釋侯友宜只是「沒照稿念，中間臨場反應，總會有一些出入。」對此，林俊憲直言，不如這樣，直接讓金溥聰來選總統，就不會有沒照稿念的問題了，對吧？

林俊憲表示，金溥聰這個護航方式，看似是在幫侯友宜緩頰，其實會帶來非常嚴重的後果。政策本來就沒有絕對的對錯，即使侯友宜真心認為現在適合恢復四個月兵役，那也是一種觀點，只不過提出來就要接受檢驗批評而已，但政治不就是如此嗎？

林俊憲直言，但金小刀這個「一錘定音」的舉動，由他來澄清、定義什麼是標準答案，不只顯得侯友宜草包，沒有背稿就出包，還給人一切都由金溥聰說了算的形象，那以後侯友宜又講了什麼，是不是全部不算數？要再向金溥聰求證、以他的回答為主？如果金溥聰才是老大，那到底是誰在選總統呢？

林俊憲指出，不過這也提供了國民黨一個新方向，如果換侯的問題是卡在找郭董回來太難看，眼下不就有現成的候選人了嗎？反正現在國民黨的對外論述都要以金溥聰為準了，順勢提個名也沒什麼吧？不知道這個解方，朱主席意下如何？