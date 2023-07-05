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王金平號召百位立委力挺　侯友宜再打九二共識牌、批綠黑金橫行

▲▼由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

▲由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前、現任立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

前立法院長王金平力挺國民黨總統參選人侯友宜，今晚舉辦「厚友誼後援會」成立大會，超過150位前、現任立委出席。侯友宜致詞時特別感謝王金平這次的號召，更重提自己支持合乎憲法的九二共識，並重批民進黨執政這幾年黑金橫行、治安腐敗，並重提「核能是他的選項」。侯致詞結束後，現場出席者也高喊「國民黨勝利、侯友宜凍蒜」。

侯友宜致詞時先大讚王金平，說他抱著一份感恩、感動的心情，謝謝王金平在他被徵召出來選總統的過程當中，不但力挺，更舉辦今天的聚會，讓前後期的立委們能夠齊聚一堂，而王院長在他人生生涯中，曾經擔任過最年輕的立委、有44年的資歷，更重要還當了17年立法院的院長，在民主化、各項法制化的過程當中，他的角色扮演，得到了公道伯的名號，這是不容易、不簡單的。

侯友宜再說，王金平為人處世圓融，做事有方法，條理清楚，把很多複雜的問題，變成大家都能滿意接受，變成台灣的共識，這也是他要去學習的，「是我不斷要去精進的，讓我變成更好的候選人」。

侯友宜接著感謝出席的前副總統蕭萬長，他說，蕭萬長也是他學習的榜樣，他也是嘉義人，從一個基層公務人員，能夠當行政院長，當到副總統，一步一腳印，腳踏實地，為台灣的經濟產業，帶來很長遠的繁榮。他希望在大家的期勉下，能夠贏得這場勝利，這是大家的期待。

▲▼由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

「我知道這役不容易，也不簡單，更不輕鬆」，侯友宜說，他曾在接受徵召之前說過，這一役是中華民國最關鍵的一役，那是攸關兩岸台海之間，能夠穩定發展，最重要的一個時刻，侯友宜身為一個基層保家衛國出身的警察，他有責任，在國家、在黨需要他的時候站出來。

侯友宜重提他的兩岸政策，表示他完全接受合乎中華民國憲法的九二共識，這是他們的目標，因為民進黨總統蔡英文不斷的污名化九二共識，沒有人敢去說明，他則很清楚的表態，「我反對台獨，反對一國兩制，我們接受我們中華民國憲法的九二共識」。

侯友宜也說，他會記得大家成功的經驗，堆疊他現在的努力，跟黨所有的團結，讓兩岸因為對話交流，不但降低衝突，更能夠重啟兩岸和平穩定的永續發展。 「友宜有信心、有決心，更有永不放棄的精神」，這一役，面對挑戰的壓力，絕對不輕鬆，完全沒有樂觀的權利，完全沒有樂觀的看法，他會不斷接受任何批評指教。

「這段時間他看到很多人很焦慮，很多人很憂心，友宜完全感受到大家的急迫感」，侯友宜說，希望他能夠奮起，更能夠帶領所有的立委候選人，贏得國會過半，「尤其王院長剛剛那段話，做人頭要低、腰要軟、腳要快、嘴要甜，這我都完全接受到訊息」。

侯友宜最後批民進黨，面對民進黨這幾年的執政，不但黑金橫行、治安腐敗，更看得到很多的弊案，完全被掩蓋了事實，他不但要讓政府廉政清明，更要逐一改革現在的氣氛，讓外界知道國民黨執政，完全跟民進黨是不一樣的，完全是可以立竿見影，展現出他的態度跟決心。
 

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