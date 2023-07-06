分析2024總統大選　美學者：藍綠對決柯文哲會被棄保

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選三腳督，藍綠白誰能勝出各界關注。史丹佛大學胡佛研究院學者祈凱立（Kharis Templeman）博士分析，這場大選會很激烈，但最終會回到藍綠對決，民眾黨的柯文哲會被棄保，而民進黨的賴清德想贏也不容易。

祈凱立在《斐姨所思》表示，國民黨在過去8年扮演主要反對黨，台灣基本上是非常穩固的政黨政治，當人民對執政黨失望，就會改投另一方，所以在這個狀況下就是國民黨。柯文哲是個有力的候選人，他會吸走選票，但侯友宜是國民黨的候選人，背後有整個黨機器運作，如果選舉到後來變成藍綠動員，預期大多藍營支持者還是會投給侯友宜 。

祈凱立說，這場大選會很激烈，賴清德是熱門當選人選，但說穩了還言之過早，三腳督會讓選民策略性投票，賴侯都是兩隻領頭羊，候選人如果落後太多，可能會被棄保，所以你會看到民調不斷變動，像現在柯贏侯，但柯會被棄保，票會回到侯身上，最終會看到賴侯兩人對決，柯文哲則成為攪局者的角色。

祈凱立指出，台灣民主化後始終是藍綠兩黨，中間當然有小黨冒出挑戰大黨，但結果都不如預期，除了親民黨的宋楚瑜在2000年的選舉民調有贏過兩大黨的特例，這代表台灣很符合僵固的政黨體制，也就是選民投票變動性小，候選人也不會頻繁變換政黨，選民政黨傾向也明顯，這點台美很相似，而在美國一個政黨很難連贏三次，這件事也從沒在台灣發生，如果民進黨贏了那就是史無前例，放眼其他總統制國家這也不尋常。

祈凱立說，賴清德前頭有很多阻礙，民進黨要贏，賴清德要能夠跟蔡團隊劃分開來，但他當過行政院長，現在又是副總統 ，如果台灣風調雨順，賴勝選就有機會，但從民調來看，人民很不滿低薪高通膨這類民生、經濟問題，賴很難跟不滿蔡執政的選民說他可以解決問題。

祈凱立也指出，華府大多人都覺得國民黨玩完了，但他的觀點是藍營雖弱，但一息尚存，而且在台灣政治制度下，他們2024仍然大有可為。