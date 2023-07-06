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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱嫡系議員凌濤掛看板挺侯友宜 　稱藍委小雞「三天內也會掛」

▲凌濤自發性與侯友宜掛看板。（圖／凌濤提供）

▲凌濤自發性與侯友宜掛看板。（圖／凌濤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜民調落後，換侯之聲不絕於，對此，為破除黨內「換侯」聲音，國民黨部分地方議員最近開始自發性在街頭設立大型看板，身體力行挺侯友宜。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今（6）日上午宣布，自己與國民黨新北市議員蔡淑君分別於「北桃園」、「南新北」自發上架大型看板，呼籲大家一起團結支持侯友宜。

凌濤表示，選擇自掏腰包掛看板，上架費一萬五，加上每個月五萬，是因為知道選戰有順風也有逆風的時候，「逆風戰已正式開打」，團結就有力量， 就能勝選，而在桃園市最大的傳統市場上架這面看板， 就是表達全力支持侯友宜，並希望大家能團結在一起，推出對台灣未來真正有利的政策，爭取市民支持，至於沒要選舉的人卻掛看板，那新北小雞呢？凌濤則說，「相信他們三天之內就會掛了！」據他了解，最近有在拍合照了。

凌濤指出，目前已架設一面大型實體看板，位置就在桃園最大的傳統市場「南門市場」旗艦點位，此外，還有多面電子看板，位置橫跨北桃園的桃園區、龜山區等地；另一方面，新北市議員蔡淑君也已上架三面大型看板，分別位於新北林口區的重要點位，北桃園、南新北就是要用行動支持侯友宜。

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