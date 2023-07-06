謝立功勸「區域立委應白藍合」　批民眾黨提名畏首畏尾、以拖待變

▲民眾黨前秘書長謝立功。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲從起初不被看好到現民調穩定成長，積極爭取立委提名的民眾黨前秘書長謝立功5日罕見於臉書提出諫言，建議民眾黨區域立委提名應「白藍合」，並強調在總統民調好不容易衝起來的態勢下，區域立委提名卻畏首畏尾、未戰先降、以拖待變，「我想這恐怕不是一個準備『改變台灣政治文化』的政黨，應該要有的精神。」

謝立功表示，主席柯文哲民調維持第二且穩定成長，回想二個月前，區域立委無人敢表態參選，他雖已不是秘書長也無任何黨職，但為激勵士氣以不畏戰態度，由台灣頭開始帶動氣勢，如今無人敢低估柯文哲當選總統之可能。

謝立功提到，現在有許多媒體一直再說在野要整合，但是每次好像都是講白的要禮讓藍的，但現在多次的民調已經證實，民眾希望能有超脫藍綠以外的選擇，台灣已經讓藍綠政黨輪替好幾次了，大家生活有沒有更好？他認為，同樣的概念，回到區域立委選舉，為何不能有「白藍合」？

謝立功指出，當初大家不看好柯文哲，但選舉瞬息萬變，現在又大風吹，柯文哲已有挑戰民進黨總統參選人賴清德的態勢了，這就是「對的事情認真做」的結果，人民會看見。因此，他認為，目前多提名優質區域立委的策略是對的，民主政治本來就該公平競爭，區域立委最重要的在於，提名了解在地的候選人，代表黨重視這個縣市，同時作為總統參選人「分身」，也讓總統勝算更高。

此外，謝立功提出諫言，在總統民調好不容易衝起來的態勢下，對於區域立委提名卻畏首畏尾、未戰先降、以拖待變，「我想這恐怕不是一個準備『改變台灣政治文化』的政黨，應該要有的精神。」

謝立功表示，如果為了下架某個黨就必須要禮讓區域立委，那同樣的道理，是不是總統也要禮讓；那總統可以參選到底，為何立委不能？標準到底在哪裡？他最後直言，「我想，這恐怕是民眾黨內『高層們』必須廣開言路，兼聽而不偏聽，成敗往往在於一念之間，言盡於此！」