拳上敗給鍾培生！　Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

▲Toyz拳上不敵鍾培生。（圖／記者林敬旻攝）

記者許凱彰／綜合報導

5日晚間開打的拳上，在各論壇上引發熱議話題，其中壓軸登場的就是知名實況主Toyz以及前老闆鍾培生的擂台戰，最終Toyz遭到TKO（技術性擊倒）落敗。深夜的直播與粉絲聊天也坦言「好難過」。

被鍾培生擊敗後，Toyz在直播中說到，6日要請粉絲喝拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」，由他買單，並說到全台灣「全部免費，去買就是了」。

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▲Toyz宣布「中焙生乳紅茶」全台免費；館長也驚喜現身Toyz直播抖內。（圖／翻攝自Toyz YouTube直播）

Toyz在直播中坦言輸了比賽「很難過」，並表示會感到難過有幾個點，其中一個就是「讓教練團丟臉」。不過粉絲紛紛鼓勵說到，「很努力了，最後的毅力有讓我們看到」、「很帥，雖敗猶榮」、「現場看到太震撼了，感受到你的努力」。最後館長也在留言中現身點出，「打得很好，前兩回合我覺得比分是你贏，加油」。

除了Toyz自己祭出拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」外，值得一提的是，「台灣迷因」表示，雖然Toyz輸了，但他仍照發100份雞排，近期會公布在哪間拾汣茶屋發，「短短3個月練成這樣，打得很不錯了，雖敗猶榮啦！X，Toyz加油！第一回合把練4年的鍾培生打成這樣，不愧是中路帝王，我椅粉我驕傲啦！」