快訊／保二總隊小隊長墜樓身亡！　原因待查...警急拉封鎖線

▲保二總隊小隊長驚傳在寶橋路商業大樓墜樓身亡，目前警方正釐清原因。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市新店區發生一起墜樓意外，今天（11日）傍晚5時許，新店區寶橋路上一棟商務大樓一名男子墜落，當時大樓警衛聽到「碰」的一聲，就發現一名男子躺在一樓地面，經了解，該名墜樓男子為保二總隊後勤科羅姓小隊長，目前警方已拉起封鎖線，至於墜樓原因有待進一步釐清。

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