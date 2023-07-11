明仁會誘少女賣淫　恐嚇+餵毒控制！19歲主嫌被逮辯：我很善良

▲明仁會19歲伍斐秀及其他幫眾遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

竹聯幫仁堂明仁會「南新莊分會」伍姓男子利用網路廣告「高薪、輕鬆工作」，誘騙並用毒品控制多名未滿16歲女國中輟學生，以1萬至2萬元代價媒介賣淫，再從中抽取50％佣金，警方調查協尋中輟國中女學生時，發現伍男惡劣犯行，經埋伏趁他與幫眾旅遊北返時，將他及幫眾等10人逮捕，訊後依組織、毒品、兒少性剝削等罪移送偵辦。

據悉，19歲伍斐秀是竹聯幫仁堂明仁會「南新莊分會」新興勢力，他先在網路上貼廣告，標榜「高薪、輕鬆工作」，引誘多名未滿16歲中輟的國中女學生，應徵後再到「包養網」貼文，以1萬至2萬元代價，媒介色情性交易，從中獲取50％佣金，3個月賺近百萬，過程中還用毒品及恐嚇方式控制少女，行徑相當惡劣。

▼警方依法將10人移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方在年初接獲協尋未成年中輟女國中生，循線鎖定伍男的犯罪組織，他們除了參加年初在台北市萬豪酒店的春酒外，更在新北市新莊區、樹林區及桃園龜山區等地，吸收未成年國中生加入幫會，屢次在樹林區等地聚眾鬥毆。

新北市警方經過多月蒐證調查，得知伍男在9日與其他幫眾搭遊覽車到台中旅遊，10日趁他們北返時，將車攔下，當場逮捕伍男及其餘成員等10人，並在他們3處據點起獲毒品咖啡包、折疊刀及不法所得10多萬元。

伍男被逮後還喊冤「我只是看起來大隻，其實我很善良！」，更將媒介少女賣淫推給幫眾，經警方拿出相關證據，他最後才承認犯案。訊後依組織、毒品、兒少性剝削等罪，將伍男等10人移送法辦。

▼明仁會19歲伍斐秀在網路上放一堆鈔票誘騙無知少女 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼明仁會19歲伍斐秀還在據點放置仁者無敵匾額， 。（圖／記者陳以昇翻攝）