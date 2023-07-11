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開南大學「火球男」沈家羲酒駕！辯以為酒退...開同學的BMW慘了

▲開南大學名投火球男沈家羲6月30日清晨酒駕被逮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲開南大學名投火球男沈家羲6月30日清晨酒駕被逮。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

開南大學棒球隊當家投手「火球男」沈家羲，近日備受美國職棒旅台球探關注，6月29日晚間他與友人相約到信義區松壽路夜店喝酒，隔天凌晨搭車到忠孝東路4段SOGO錢櫃歡唱，30日清晨6點15分駕駛同學的BMW休旅車，載同學返校上路，未料才剛起步就遭巡邏警攔下，酒測值高達0.64MG／L，遭警方逮捕依法送辦。

開南大學右投手沈家羲因巔峰期球速有153公里，從穀保家商畢業後就讀開南大學，日前傳出原本要旅美的運動家合約遭撤銷，但仍有其他大聯盟球團積極接洽中。

▲開南大學名投火球男沈家羲6月30日清晨酒駕被逮。（圖／記者張君豪翻攝）

沈家羲6月29日晚間先後與友人在信義區松壽路夜店上飲酒，之後搭車到SOGO錢櫃續攤直到天亮。沈男隔天自告奮勇，開著同學的BMW休旅車上路，沒多久就遭轄區大安警方攔獲，警員要求他對酒測棒吹氣，結果測出酒精反應，警方進一步要求沈男酒測，酒測值竟高達0.64，認定他觸犯公共危險罪嫌，立刻將他當場逮捕，同車3人則因酒駕新制處罰同車人規定，根據道路交通管理處罰條例第35條第8款，將開出6千元以上1萬5千元以下罰單。

沈男供稱，當時僅在夜店喝了一兩杯調酒，後來續攤唱歌就僅喝茶，原本以為退酒才會開車上路，擔心酒駕行為斷送旅美職棒夢想；警訊後依觸犯公共危險罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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