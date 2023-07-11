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社會 社會焦點 保障人權

3國三生天空步道下溺斃…搶救畫面曝光！風管處：該處不開放戲水

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市復興區小烏來天空步道下方宇內溪上游，11日下午1時33分發生溺水事件！據了解，某國中7名國三生到該處戲水，不料，其中3名學生意外溺水，均不幸宣告不治。對此，桃園市政府風景管理處指出，此處從來不開放戲水，還有相關告示，並以鐵絲網圈住，但仍有遊客會闖入，會加強勸導、巡邏，避免類似意外再度發生，稍早救援畫面也曝光。

▲國三生小烏來天空步道下戲水，3人溺水命危搶救中，救援畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲小烏來3國中生溺水，送醫宣告不治，救援畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警消獲報後，出動16名消防人員、3輛消防車、3輛救護車到場搶救，於下午3時09分先救起陳姓、蘇姓學生，由大溪、八德分隊送往國軍桃園總醫院，下午3時27分再救起另名蘇姓學生，由復興分隊救護車送往恩主公醫院。

 3名學生被救起時，均失去生命跡象，一名蘇姓、陳姓學生於傍晚5時17分宣告不治，另名蘇姓學生則是於傍晚5時26分搶救無效。

▲7名國中生相約小烏來戲水，3人溺水搶救中，風管處回應了。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲該處設立多個告示，警告民眾此處不可戲水。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

針對這起事件，桃園市政府風景管理處處長廖育儀指出，這處景點從來都沒有開放過戲水，風管處在該處豎立「暗藏渦流、禁止戲水」字樣告示，附近還以鐵絲圈住，提醒遊客不要在該處戲水，但還是有人跑去該處跳水。

▲7名國中生相約小烏來戲水，3人溺水搶救中，風管處回應了。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

風管處表示，民眾前往禁止戲水區戲水，只能勸導但沒有罰則，這點讓風管處很困擾，未來會請駐衛警加強勸導與巡邏，避免民眾誤闖或戲水，以避免類似不幸意外再度發生。

▲7名國中生相約小烏來戲水，3人溺水搶救中，風管處回應了。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲7名國中生相約小烏來戲水，3人溺水搶救中，風管處回應了。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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